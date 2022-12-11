Шведский министр подчеркнул, что Украина является приоритетом для Швеции, и она будет поддерживать Украину и в дальнейшем.

Девятый пакет поддержки Швецией Украины предусматривает предоставление систем противовоздушной обороны и амуниции для военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совместном брифинге с министром Украины Алексеем Резниковым, который прошел в Медиацентре Украина - Одесса, сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Он отметил, что Украина является приоритетом для Швеции, и она будет поддерживать Украину и в дальнейшем. По его словам, правительство Швеции утвердило девятый пакет поддержки Украины, который на 50% больше, чем восьмой пакет.

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"Это связано с тем, что мы наблюдаем эскалацию со стороны России... В этом пакете мы предоставляем ПВО", - сказал министр обороны Швеции.

По его словам, также шведские партнеры предоставят комплектующие для другого вида ПВО и зимнюю амуницию для украинских военных.

Йонсон добавил, что Швеция не просто поддерживает Украину, а инвестирует в "нашу общую безопасность", так как Россия постоянно нарушает права людей, в частности, атакуя гражданские объекты - больницы, университеты, школы. Йонсон пояснил, что сегодня увидел последствия этих атак в Николаеве, который посетил вместе с Резниковым.

"С 1 января мы будем председательствовать в Совете Европы и для нас будет очень важной задачей защищать интересы Украины", - сказал министр обороны Швеции.

Война в Украине: помощь Швеции

19 ноября министр Резников заявил, что Швеция намерена предоставить Украине девятый пакет оборонной помощи на сумму 3 млрд шведских крон.

Как сообщал УНИАН, Швеция также выделила гуманитарную помощь на 760 млн шведских крон на помощь в зимний период. Из этой суммы 560 млн шведских крон предназначено для Украины, остальное-для Молдовы.

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