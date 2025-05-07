Эксперт по Балканам утверждает, что путешествовать по Хорватии, не тратя слишком много, все еще вполне возможно.

Хорватия в последние годы переживает настоящий туристический бум, что неизбежно приводит к росту цен на отдых в этой невероятной стране.

Британская тревел-журналистка Мэри Новакович, специализирующаяся на странах Балкан, в своем блоге на Lonely Planet дала туристам 14 полезных советов по поводу того, как бюджетно отдохнуть в Хорватии.

"Когда-то эта прекрасная страна была относительно выгодной, но сейчас цены на нее растут по мере того, как все больше путешественников открывают для себя ее прелести. Количество роскошных отелей растет стремительными темпами, особенно на некоторых элитных курортах вдоль Адриатического побережья и на нескольких островах. В то же время наблюдается всплеск популярности частных апартаментов и семейных гостевых домов, которые являются более доступным выбором в Хорватии, если вы следите за каждым евро", – отмечает Мэри.

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Впрочем, по ее словам, львиную долю расходов на отдых в Хорватии составляют цены на авиаперелеты – чем ближе к сезону отпусков, тем они выше. В остальном же путешествовать по стране, не тратя слишком много, все еще вполне возможно.

Средние цены в Хорватии

место в хостеле – 35 евро за ночь;

стандартный номер на двоих – 75 евро за ночь;

квартира с кухней на двоих – 95 евро за ночь;

билет на городской автобус – 0,50-2,90 евро;

кофе – 1,60-3 евро;

сэндвич – 4 евро;

ужин на двоих – 68 евро за два блюда;

пиво в баре – 4 евро за пол-литра хорватского разливного пива;

кусочек пирога "бурек" на завтрак – 3,30 евро.

14 советов для бюджетного путешествия по Хорватии

Будьте гибкими в плане аэропорта прибытия . "С июня число рейсов в Сплит начинает стремительно расти – и неудивительно, ведь этот город является воротами к некоторым из самых привлекательных островов Хорватии, включая Хвар, Брач ​​и Вис. Но взлетно-посадочная полоса Сплита не единственная в регионе – и вас могут удивить цены на рейсы в аэропорты Загреба, Задара или Риеки", – говорит Мэри. Избегайте летних месяцев . По словам эксперта, высокий сезон в Хорватии – июль и август, а иногда и вторая половина июня – приносит высокие цены, при этом цены на размещение и многие достопримечательности растут в соответствии со спросом. Например, плата за вход в национальный парк Плитвицкие озера с июня по сентябрь составляет около 40 евро, тогда как в апреле, мае или октябре – всего 25 евро, а зимой – и вовсе около 10 евро. Проживайте немного дальше . "Хотя всегда соблазнительно остановиться в центре города, такое удобство обычно обходится дорого. Но (очень приятная) прогулка в 15 или 20 минут от центра города обычно подарит вам более дешевые варианты размещения. Дубровник – хороший пример: вместо того, чтобы останавливаться в Старом городе или сразу за городскими стенами, посмотрите дальше в сторону Гружа или Бабина Кука, до обоих из которых легко добраться на автобусе из Старого города", – советует она. Променяйте номер в отеле на квартиру . В последние годы количество квартир по краткосрочную аренду в Хорватии увеличилось. При этом возможность готовить самостоятельно существенно удешевит поездку. Пользуйтесь поездами . Хотя они не охватывают всю страну, национальная железнодорожная компания Хорватии HŽPP является доступным по цене способом передвижения по ее частям. Например, поездка туда и обратно между Загребом и Сплитом обойдется в 34 евро. Испоьзуйте междугородние автобусы . "Вдоль Адриатического побережья автобусная сеть Хорватии столь же обширна, сколь ограничена ее железнодорожная сеть. Единственная проблема – попытаться найти нужную вам услугу среди всех различных компаний, которые предоставляют все, от дальних поездок до туристических автобусов. Arriva – хороша для начала, так как эта компания также предлагает международные маршруты. Проверьте веб-сайты основных автовокзалов, включая Сплита и Загреба, чтобы получить больше информации о расписании и билетах", – советует Мэри. Передвигайтесь на городских автобусах . Они в Хорватии могут быть удивительно дешевыми: в Загребе билет может стоить всего 0,50 евро. При этом, как правило, чуть дешевле, если покупать их в киосках, а не у водителя, который принимает только наличные. Правильно выбирайте паромы . Паромная сеть Хорватии позволяет легко и доступно путешествовать на обитаемые острова как с материка, так и между островами. Национальный паромный оператор Jadrolinija управляет автомобильными паромами, а также суднами, предназначенными только для пассажиров (катамаранами). Последние быстрее, но иногда и дороже, особенно в июле и августе. Обычный автомобильный паром из Сплита в Хвар стоит около 6 евро на пассажира, а катамаран – более 7 евро. Если вы планируете путешествовать по островам активно, эта экономия может оказаться существенной. Остерегайтесь неожиданных расходов в ресторанах. "Морепродукты в Хорватии – одни из лучших в Европе, и вам следует ожидать, что за такое высокое качество придется заплатить больше. Если у вас ограниченный бюджет, вы, возможно, захотите отказаться от жареной рыбы, которую многие рестораны продают на килограммы. Вы не узнаете точную цену, пока не принесут счет, и это может стать неприятным сюрпризом. В меню будут и другие блюда из рыбы и морепродуктов, имеющие фиксированную цену, так что вы, по крайней мере, будете знать, сколько платите. Также имейте в виду, что многие рестораны автоматически взимают куверт – скорее как плату за вход – с каждого посетителя, около 4 евро с человека. Обычно это включает в себя корзину хлеба. Вы можете попытаться отказаться от хлеба и настоять на том, чтобы с вас не брали за него плату, но это не всегда работает", – предупредила Мэри. Сделайте маренду одним из приемов пищи . Маренда – это далматинская версия бранча, доступная по цене сытная еда, которую едят до полудня. Часто блюда из меню маренды, которые подаются только в обед – одни из самых дешевых приемов пищи в Дубровнике. Перекусите буреком из местных пекарен . "Эти пирожки из теста фило, купленные в пекарне (pekarnica), – ​​это дешевый и вкусный способ начать день и поддерживать силы до обеда. Бурек можно начинить сыром, шпинатом (иногда и тем, и другим) или мясом, и он хорош на вкус в холодном виде в качестве закуски на пикнике", – рассказывает эксперт. Пейте воду из-под крана . Она в Хорватии вполне пригодна для питья, и можно неплохо сэкономить деньги, избегая бутилированной воды в магазинах и ресторанах, просто попросив стакан обычной воды. Спрашивайте о скидках для студентов . Если у вас есть актуальное международное студенческое удостоверение личности (ISIC), экономия может быть огромной. Например, вместо того, чтобы потратить около 39 евро на прогулку по городским стенам Дубровника, с вас возьмут всего 15 евро, если вы предъявите свою карту при покупке билета. Городские карты не всегда выгодны . "Хотя городские карточки туриста, который предлагает бесплатный вход в определенные достопримечательности, бесплатный общественный транспорт и скидки в магазинах и ресторанах, может выглядеть хорошо на бумаге, иногда вам нужно будет провести всю поездку, посещая все перечисленные достопримечательности, прежде чем вы получите какую-либо экономию. Сделайте расчеты, прежде чем вкладывать деньги в любой многоцелевой пропуск, так как часто билеты à la carte обходятся дешевле", – поясняет Мэри.

Как сообщал УНИАН, ранее влиятельній туристический портал Europe's Best Destinations признал Хорватию лучшей страной Европы для отдыха в 2025 году.

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