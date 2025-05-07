Разрешение на продолжение полета отменили "из-за боевых действий между Россией и Украиной".

Самолет, на котором президент Сербии Александар Вучич летел в Москву для участия в праздничных мероприятиях ко дню победы, приземлился в Баку и пока не может продолжить свой путь, поскольку отсутствует разрешение на продолжение полета из-за войны между Россией и Украиной. Об этом пишет сербское издание Blic.

Отмечается, что ранее разрешение было, но сейчас оно отменено. Вероятно, это произошло из-за атаки украинских беспилотников на российские регионы, в связи с чем закрыты российские аэропорты. Впрочем, ожидается, что разрешение будет продлено.

Говорится, что сейчас закрыты в том числе и московские аэропорты, а рейс Вучича объявлен опасным.

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Издание напомнило, что в течение последних нескольких дней аэропорты во многих российских городах периодически прекращают работу из-за атак украинских беспилотников.

Ранее СМИ сообщали, что Литва и Латвия запретили самолету, на борту которого находился президент Сербии Вучич, лететь через их территорию в Москву. В Вильнюсе отказ в пролете объяснили "технической и дипломатической чувствительностью", а в Риге отметили "политическую чувствительность цели полета" сербского самолета.

Парад в Москве 9 мая: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, на парад в Москву прибудет немало глав государств. В частности, глава Китая Си Цзиньпин официально подтвердил., что поедет на военный парад к Путину. Глава Китая пробудет в России четыре дня - с 7 по 10 мая.

Всего в Россию для участия в параде на 9 мая приедут почти три десятка иностранных лидеров, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, на высшем уровне будут представлены Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, непризнанная Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла и другие. Кроме того, Кремль пригласил послов КНДР и США, генеральных секретарей ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации Исламского сотрудничества, Союзного государства России и Беларуси, комиссии Африканского союза, президента Нового банка развития, а также министров обороны 34 стран.

Украинцы считают маловероятной атаку на парад 9 мая в Москве. Хотя в России усиливаются спекуляции о том, что Украина может воспользоваться этой возможностью, чтобы поставить Кремль в неловкое положение перед своими союзниками, однако высокопоставленный представитель украинских сил обороны заявил изданию The Washington Post, что попытка атаки маловероятна из-за низких шансов на успех. Мол, все системы ПВО России переброшены для защиты Москвы.

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