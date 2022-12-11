Швеция предоставит Украине современные системы противовоздушной обороны.

Швеция не намерена передавать Украине истребители Gripen.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который прошел в Медиацентре Одесса – Украина, сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Планов отправки самолетов Gripen нет, скажу откровенно", - сказал Йонсон.

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В то же время он отметил, что новый пакет помощи Украине от Швеции предусматривает поставку современных систем противовоздушной обороны.

Военная помощь Украине от Швеции

Как сообщал УНИАН, 19 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Швеция намерена предоставить Украине девятый пакет оборонной помощи на сумму 3 млрд шведских крон.

29 ноября стало известно, что Швеция также выделила гуманитарную помощь на 760 млн шведских крон в помощь в зимний период. Из этой суммы 560 млн шведских крон предназначено для Украины, остальное – для Молдовы.

Сегодня, 11 декабря, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что девятый пакет поддержки Швецией Украины предусматривает предоставление систем противовоздушной обороны и амуниции для военных. Также шведские партнеры предоставят комплектующие для другого вида ПВО и зимнюю амуницию для украинских военных.

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