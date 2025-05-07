Пока Трамп усердно разваливает НАТО и Запад как таковой, на Востоке формируется новая агрессивная коалиция.

Китайский диктатор Си Цзиньпин будет главным гостем на тщательно срежиссированном военном параде в Москве на 9 мая. Об этом пишет CNN, анализируя российские приготовления ко Дню победы.

Китайский лидер должен прибыть в Москву в ближайшие часы в рамках четырехдневного государственного визита, чтобы "углубить взаимное доверие" с Путиным на фоне праздничных мероприятий в России.

Как отмечает автор публикации, присутствие Си в Москве на фоне распрей в западном лагере, вызванных Трампом, знаменует собой яркую демонстрацию единства между двумя автократами и их странами.

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В статье, опубликованной в российских государственных СМИ перед поездкой, авторство которой принадлежит Си Цзиньпину, говорится, что обе страны должны "решительно противостоять всем формам гегемонизма и политики силы" и "сопротивляться любым попыткам вмешаться в их дружбу или подорвать ее".

Ожидается, что среди других лидеров на 9 мая в Москву приедут президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, президент Вьетнама То Лам и лидер Беларуси Александр Лукашенко. В самом параде также примут участие военнослужащие почетного караула Народно-освободительной армии Китая.

В целом это уже третий визит Си в Россию с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Новый визит происходит на фоне торговой войны между США и Китаем, и Пекин нуждается в укреплении дружеских отношений - и торговых партнерств - с другими странами, включая Россию.

"Сейчас... между Китаем и Россией появилось больше стимулов для создания четкого представления об их сплоченности. Учитывая турбулентность, вызванную политикой Вашингтона в мире, Китай и Россия будут сигнализировать о том, что ... деамериканизация уже продолжается. Они ... публично и открыто будут призывать к большей поддержке против односторонности и гегемонизма США", - сказала Юнь Сун, директор китайской программы вашингтонского аналитического центра Stimson Center.

И это происходит на фоне того, как Россия ведет кровавую захватническую войну в Европе, а Пекин усиливает свою ползучую агрессию в Южно-Китайском море и против Тайваня.

Политика Китая: последние новости

Как писал УНИАН, американские военные боятся, что уже в ближайшие годы военная способность Китая превзойдет возможности армии США. Тогда защитить Тайвань Америка уже не сможет.

Однако существует и альтернативное мнение. В последние годы Пекин проводит постоянные чистки среди высшего армейского руководства. Это может указывать на отсутствие доверия к армии у политического руководства страны. А значит, это резко уменьшает вероятность любой военной авантюры со стороны Китая.

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