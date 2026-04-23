Украинские дроны P1-Sun перехватили более 3000 'Шахедов' с начала 2026 года, - Минобороны

Беспилотники P1-Sun украинской компании DefenceTech Skyfall перехватили более 3 тысяч российских "Шахедов" в 2026 году. Об этом заявила советник министра обороны Анна Гвоздяр на European Business Summit, передает Forbes Ukraine.

"Украинские производители создали дроны-перехватчики, средняя стоимость которых - до $3000", - отметила она.

Гвоздяр добавила, что это позволяет Силам обороны перехватывать до 90% российских "Шахедов".

"Ни одна страна не может произвести достаточное количество ракет для ПВО, чтобы перехватить все, что запускает Россия. Только в январе было более 6000 ракет и дронов", - рассказала советник министра обороны.

По ее словам, стоимость ракеты-перехватчика составляет 20-30 тысяч долларов, тогда как цена "Шахеда" достигает 50 тысяч долларов.

Украинские дроны-перехватчики - последние новости

Ранее представитель компании SkyFall сообщил, что дронами-перехватчиками можно будет управлять из любой точки мира. Также известно, что на данный момент разработка компании - P1-Sun - самая дешевая среди перехватчиков в мире.

Кроме того, представитель компании рассказал и об интересе иностранных стран к дрону.

"С началом событий на Ближнем Востоке мы почувствовали повышенный спрос. Конечно, к SkyFall всегда был спрос на продукцию. На "вампиры", "шрайки", P1-Sun были запросы и интерес со всего мира", - добавил он.

В то же время президент Владимир Зеленский рассказывал, что украинцы сбивали перехватчиками иранские "Шахеды" на Ближнем Востоке. По его словам, были сбиты даже дроны с реактивными двигателями.

"Мы направили на Ближний Восток наших военных экспертов, в частности экспертов по дронам-перехватчикам и экспертов по радиоэлектронной борьбе. И некоторым странам мы демонстрировали, как работать с перехватчиками. Уничтожали ли мы? Да, уничтожали. Уничтожали ли мы в одной стране? Нет, в нескольких. И это, на мой взгляд, успех", - сказал глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: