Украинцы сбивали иранские 'Шахеды' на Ближнем Востоке с помощью перехватчиков, - Зеленский

Привлечение Украины к защите воздушного пространства на Ближнем Востоке дало положительные результаты.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские специалисты в нескольких странах Ближнего Востока продемонстрировали, как украинские зенитные перехватчики сбивают иранские ударные дроны типа "Шахед". Были сбиты даже дроны с реактивными двигателями. Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский лидер сказал во время встречи с журналистами.

"Мы направили на Ближний Восток наших военных экспертов, в частности экспертов по дронам-перехватчикам и экспертов по радиоэлектронной борьбе. И некоторым странам мы демонстрировали, как работать с перехватчиками. Уничтожали ли мы? Да, уничтожали. Уничтожали ли мы в одной стране? Нет, в нескольких. И это, на мой взгляд, успех", – подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, речь идет не об учебной миссии, не о тренировках, а о поддержке в создании современной системы защиты неба, которая действительно может сработать.

"Да, они сбивали "шахиды". И это очень хорошо. Тем странам, которые открыли для нас свою систему ПВО, наши эксперты смогли очень быстро посоветовать, как сделать их систему сильнее. А где-то мы передали им свой опыт непосредственно в защите", – уточнил президент.

По мнению Зеленского, все это имело очень положительный результат, и это добавляет уважения к Украине.

"Мы также сбивали дроны с реактивными двигателями. Это очень хороший сигнал, я думаю. Мы показали, что это работает. Теперь это вопрос времени, когда мы будем массово производить перехватчики, которые будут уничтожать дроны с реактивными двигателями", – сообщил Зеленский.

Украина помогает сбивать дроны на Ближнем Востоке – что известно

Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно, что украинские профессиональные команды по противодействию и сбиванию иранских ударных дронов типа "Шахед" отправились в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Также Украина направила дроны и экспертов для защиты американских баз в Иордании.

28 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина заключает на 10 лет соглашения с арабскими странами Ближнего Востока о совместном производстве оружия. Соответствующие соглашения подписаны с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Также глава государства договорился об обеспечении Украины дизельным топливом минимум на год.

В то же время, Украина может отправить большее количество специалистов в регион Ближнего Востока, если будут достигнуты новые договоренности еще с рядом стран.

