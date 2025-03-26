По словам экспертов, такое количество оружия является "каплей в море" для масштабов России.

С 2022 года в Украине не было открытой информации о возможностях вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса Беларуси, если говорить о полномасштабной войне РФ против нашего государства. Однако в публикации DW говорится о том, что ОПК Беларуси до 2027-2028 годов сможет изготовить якобы до 450 тысяч снарядов для ствольной артиллерии, 300 тысяч реактивных 122-мм снарядов к БМ-21 "Град" и 100 тысяч дронов.

Поэтому аналитики Defense Express, опираясь на такие данные, поставили вопрос, может ли это все получить Россия.

Также в материале DW рассказывается, что в Беларуси к производству оружия привлечено 287 промышленных предприятий, но в таком случае "вовлеченность" может свидетельствовать лишь о выполнении одного из технологических этапов, подчеркивают эксперты.

Видео дня

"Например, БелАЗ привлечен к гальванообработке колец под 122-мм реактивные снаряды, и аналогичных примеров по другим флагманам белорусской промышленности хватает также. Это уточнение о степени вовлеченности тех или иных белорусских предприятий в военное производство на самом деле ценно. Иначе можно подумать, что Беларусь достигла такого же уровня милитаризации, как Северная Корея, в которой одновременно 200 заводов изготавливают артиллерийские боеприпасы", - объяснили аналитики.

Кроме того, в публикации говорится о том, что белорусский ОПК якобы имеет 82% уровень локализации в производстве собственных беспилотников, а также 99 компаний Беларуси были замечены в поставках подсанкционного оборудования для российского оборонно-промышленного комплекса.

"От Defense Express хотим отдельно акцентировать, что раз Беларусь начала делать на экспорт реактивные БпЛА с опцией камикадзе, то значит режим Лукашенко действительно системно поработал над своим ОПК", - добавили в материале.

В то же время эксперты говорят, несмотря на то, что приведенные выше цифры относительно показателей производства артиллерийских боеприпасов и дронов являются правдивыми, то в этом случае речь идет лишь по 150 тысяч снарядов к ствольной артиллерии, по 100 тысяч реактивных снарядов и 30 тысяч БпЛА в год, что является "каплей в море" в масштабе потребностей России, чтобы вести войну против Украины.

"Поэтому здесь вполне вероятны одновременно три варианта: часть из этих боеприпасов и беспилотников Беларусь действительно поставит России; эти все снаряды и дроны режим Лукашенко изготовит исключительно для собственных нужд; или же часть из этих снарядов и беспилотников Беларусь поставит на экспорт для медленной "просачивания" на те рынки, где ранее доминировала РФ", - подытожили в издании.

Беларусь и РФ - последние новости

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится получить российские "Орешники". По его словам, в Беларуси уже заканчивают производство нескольких пусковых установок для ракет этого комплекса.

В то же время в феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия отправит в Беларусь 150 тысяч солдат для возможной атаки на НАТО. Он напомнил, что страна граничит с тремя странами НАТО, а также стала плацдармом для российских военных операций.

Вас также могут заинтересовать новости: