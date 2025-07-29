По словам краеведа, в Крыму перестало наполняться Чернореченское водохранилище.

Из-за аномально жаркого и засушливого июля в Крыму наблюдается массовое высыхание рек, особенно на Южном побережье. Об этом на условиях анонимности рассказал краевед из Судака в комментарии для "Крым.Реалии".

Он отметил, что река Суук-Су, которая является самой длинной на Южном побережье Крыма, пересохла. Даже городские стоки не спасли ее.

"Реки массово высыхают по всему Крыму, но реки на Южном берегу Крыма почти все уже до моря не доходят, настолько низкий дебет. Обращаю особое внимание, что пересохли ручьи. Например, у нас ручей, протекающий через ТОК "Судак" вплоть до пляжа впервые за много лет полностью высох. Это означает, что грунтовые воды уходят, не питают источники, параллельно от этого сохнут даже взрослые деревья. Но, хочу отметить, что реки и источники высыхают не только из-за нарастающей засухи и жары, превышающей норму на несколько градусов. Очень опасной тенденцией является массовая застройка Крыма и связанный с этим рост потребления воды. Местные власти вынуждены с каждым годом увеличивать добычу подземных вод, это при том, что количество скважин и так зашкаливает", - поделился краевед.

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Эксперт добавил, что в Крыму также перестало наполняться Чернореченское водохранилище. Он напомнил, что это крупнейший источник питьевой воды для Севастополя.

"Симферопольское водохранилище наполнено лишь на 57%, в Партизанском водохранилище ситуация еще хуже - 26%, Загорское тоже обмелело. Изобильненское в Алуште наполнено на 42%, Кутузовское водохранилище хоть и маленькое, но тоже практически без воды. В Чернореченском водохранилище все очень серьезно: воды осталось лишь 34%", - рассказала журналистам начальница отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в аннексированном Крыму Наталья Охременко.

Черное море активно захватывает синий краб

Ранее Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа сообщила, что на северо-западном побережье Черного моря активно распространяются синие американские крабы. Этот хищный вид стремительно продвигается от турецких и болгарских берегов в направлении украинского побережья и дельты Дуная.

Экологи объяснили, что главная опасность состоит в том, что синий краб - активный хищник и сильный конкурент. Он угрожает местным видам моллюсков, мелких ракообразных и рыб.

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