Украинский президент раскрыл замысел российского диктатора.

Летом в Беларусь будут отправлены 150 тыс. российских солдат, которые могут атаковать страны НАТО.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. "У нас есть четкая разведывательная информация, что этим летом РФ планирует отправить войска в Беларусь под предлогом военных учений. Это точно так же, как они разворачивали войска перед полномасштабным вторжением в Украину. Эти российские силы в Беларуси для нападения на Украину? Возможно. А возможно нет. Или возможно они для вас? Позвольте мне напомнить вам, Беларусь граничит с тремя странами НАТО. Она стала плацдармом для российских военных операций", - заявил Зеленский.

Украинский презиент добавил, что Путин рассматривает Беларусь как просто регион России.

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"И мы должны быть реалистичными, если кто-то разворачивает военный плацдарм, мы должны спросить, что нам с этим делать? И более важно - что можем мы сделать до следующего нападения, следующего вторжения?"

Вероятная война между РФ и НАТО

2 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены НАТО должны готовиться к войне и больше тратить на оборону, в противном случае Кремль "может попытаться сделать так же, как в Украине".

"Я вам очень четко говорю: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать ее", - высказался генсек. Рютте отметил, что страны Европы должны "не проявлять слабости" к РФ. "Иначе Россия может что-то попробовать, так же, как в Украине", - предупредил глава НАТО.

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