Большинство систем для противодействия дронам не нацелены на передачу видеосигнала, а сосредоточены на каналах управления и навигации, говорится в материале.

Разнообразные беспилотники активно используются на фронте во время войны, которую РФ ведет против Украины. Если в начале войны они в основном били по технике, то сейчас все чаще используются для поражения личного состава.

Как пишет Forbes, и Украина, и Россия быстро разрабатывают решения, которые защитят солдат от вражеских дронов. К примеру, Украина недавно представила специальные антидронные патроны.

Россия же ведет работу над созданием индивидуальных средств противодействия дронам, которые будут носить непосредственно солдаты. Идея заключается в том, чтобы глушить видеосигнал от небольших дронов, говорится в материале.

Так, на одном из видео российский солдат демонстрирует компактную систему обнаружения и глушения беспилотников.

"Система состоит из наголовного модуля с двумя антеннами, коммутационного жгута, дисплея, который крепится на руку, и аккумулятора. Наголовный модуль крепится на затылке шлема двумя антеннами, которые выступают сверху. Система обнаруживает беспилотник по его радиосигнатуре, а затем перехватывает видеосигнал, который выводится на экран, крепящийся на руке. Солдат может заглушить сигнал, что он и делает во время демонстрации", – описывают авторы это устройство.

Отмечается, что новая разработка оккупантов является уникальной, поскольку большинство систем для противодействия дронам не нацелены на передачу видеосигнала, а сосредоточены на каналах управления и навигации, поскольку их легче вывести из строя

Дело в том, что видеосигнал с БПЛА передается с высокой мощностью для обеспечения достаточной силы сигнала для оператора. Из-за этого его гораздо сложнее перекрыть обычными методами глушения.

"Подход России предполагает сосредоточение на точности и эффективности, а не на грубом вмешательстве. Вместо того, чтобы заполнять несколько частот широкополосным шумом, что требует значительных мощностей и рискует помешать внутренней связи, система использует более целенаправленный метод. Опираясь на многолетний опыт России в области радиоэлектронной борьбы, она пассивно обнаруживает беспилотник, чувствуя его радиоизлучение, определяет точную частоту видеосвязи, а затем применяет сфокусированный сигнал глушения. Это уменьшает энергопотребление и размер системы. Это также минимизирует электромагнитную сигнатуру системы, что затрудняет ее обнаружение и наведение на цель для украинцев", – акцентирует издание.

Что касается конструкции нового изделия, то на такой выбор, вероятно, повлияло то, что новые украинские дроны оснащены режимами безопасности, которые активируются в случае глушения сигнала управления или навигации. Авторы объясняют, что, ослепляя оператора через разрыв видеосвязи, но оставляя каналы управления неповрежденными, система избегает активации этих режимов безопасности и создает путаницу непосредственно для оператора этого дрона.

Но есть у этого подхода и ограничения. Среди прочего, российские оккупанты не будут иметь защиты против беспилотников на оптоволокне, применение которых все больше распространяется на передовой. К тому же, новую систему придется часто обновлять, ведь украинские дроны переходят на более защищенные видеоканалы и внедряют режимы защиты на случай глушения видеосигнала.

Дроны в российско-украинской войне: другие новости

Специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские оккупанты превращают Сумы в тестовый полигон для испытания беспилотника "Италмас". По его словам, этот опыт враг перенесет и на другие фронты.

"Флеш" объяснил, что эти дроны передают пилотам, которые ими управляют, аналоговую картинку. Противодействовать этому может комплекс РЭБ для подавления видео на диапазоне 3.3 ГГц, но этого не делается.

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