Священик РПЦ заявил, что изобрел колокольный звон, которого боятся дроны.

Один из деятелей РПЦ объявил прихожанам, что колокольный звон его храма – это единственное средство, которое защищает от дронов. Об этом пишут российские паблики.

Речь идет об одном из московских храмов. Протоиерей Артемий Владимиров 26 июля закончил службу колокольным звоном и сказал, что этот звон "глушит все БПЛА".

"На волокне такие сейчас устройства – только колокольный звон против них и помогает", — заявил протоиерей.

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Владимиров – известная личность среди русской пропаганды, его часто показывают по телевидению. Он не только церковник, а еще и писатель. Владимиров выходит из семьи советских литераторов: его дед был первым мужем известной поэтессы Агнии Барто.

Как в России молебном плотину "лечили"

Напомним, в 2024 году в городе Орск (Российская Федерация) из-за прорыва плотины произошла масштабная техногенная катастрофа. За несколько дней до нее был приглашен священник для проведения молебна возле защитного сооружения. Дело в том, что жители Орска за несколько дней до прорыва заметили, что из-под плотины сочится вода, после чего пригласили священнослужителя провести молебен, надеясь таким образом избежать наводнения. Через полтора дня после обряда ближайшие к гидротехническому сооружению кварталы исчезли под водой.

Удары дронов по РФ

Напомним, что в последнее время участились удары по военной инфраструктуре России. В частности, в Ставропольском крае был атакован завод "Азот", где производят компоненты взрывчатых веществ для артснарядов.

По словам военного аналитика Евгения Дикого, военные цели на данном этапе в приоритете, поскольку необходимо демилитаризировать российскую военную промышленность. Но при этом остаются возможности и для ударов по Москве. Он напомнил, что удары по Подмосковью уже наносились.

При этом военный эксперт Юрий Микуляк считает, что небольшое количество американских крылатых ракет Tomahawk могли бы переломить ход войны, если бы в США было принято решение передать их Украине. Он считает, что эти ракеты помогли бы уничтожить российские предприятия по производству оружия.

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