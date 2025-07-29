ЕС остается обеспокоенным относительно изменений в антикоррупционных законах Украины.

Сокращение финансовой помощи Украине от Евросоюза связано не с принятым законом о НАБУ и САП, а с невыполнением трех реформ, необходимых для получения полной выплаты.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам осведомленных в этом вопросе собеседников издания, украинские СМИ ошиблись, связав сокращение помощи с действиями Зеленского против антикоррупционных органов.

"Европейский Союз планирует сократить финансовую поддержку Украине на 1,5 миллиарда евро после того, как Киев не смог выполнить все необходимые этапы реформ. Разрушенная войной страна не выполнила трех из 16 целей, необходимых для получения полной выплаты в размере 4,5 млрд евро в рамках Программы поддержки Украины", – говорится в материале.

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По словам представителя Европейской комиссии Гийома Мерсье, из-за этого в июне Украина запросила частичную выплату в 3 миллиарда евро.

Мерсье сообщил, что у Украины есть еще год, чтобы завершить реформы. Они включают шаги по децентрализации исполнительной власти, реформирование механизмов возврата активов и отбор судей в Высший антикоррупционный суд страны.

При этом представитель отметил, что ЕС остается обеспокоенным относительно изменений в антикоррупционные законы Украины и внимательно оценивает следующие шаги Киева.

Сокращение помощи от ЕС

Ранее представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что очередной транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility будет предоставлен в меньшем объеме, чем планировалось. Причина заключается в невыполнении Киевом 3 из 16 реформ, обещанных Европейскому Союзу.

Четвертый транш является крупнейшим как по объему средств, так и по количеству необходимых реформ. В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы 4,5 млрд евро.

Комиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить частичную выплату Украине в размере 3,05 млрд евро.

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