Если США введут вторичные санкции против РФ, это добавит до 10 гривен к стоимости литра бензина или дизеля в Украине, считает эксперт.

Цены на топливо в Украине существенно не изменятся до конца лета, однако осенью возможно резкое повышение стоимости бензина и дизельного топлива при условии введения США вторичных санкций против РФ. Такой прогноз в интервью УНИАН озвучил основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

"До осени ничего радикально не изменится. Пока нет никаких факторов, которые бы давали основания говорить о существенных изменениях", - отметил эксперт.

Леушкин отметил, что в течение первых недель июля в Украине наблюдался временный дефицит топлива из-за обмеления Дуная. По его словам, из-за этого цена на бензин и дизель выросла на 3 гривны выше рыночной, а на газ - на 1,5 гривны.

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Кроме этого, цены на топливо увеличивались из-за его выкупа у отдельных участников рынка государственной "Укрнафтой".

"Обычно компания получала топливо с НПЗ в Кременчуге, который был несколько раз атакован РФ. Теперь компания покупает его и у WOG, и у ОККО. И это существенно изменило правила игры на рынке", - пояснил эксперт, добавив, что сейчас стоимость топлива начала снижаться.

В случае введения вторичных санкций США против РФ, по прогнозу Леушкина, цены на нефть подскочат до 80-85 долларов за баррель, что приведет к взлету цен на бензин и дизель на украинских АЗС на 10 гривен за литр.

"Если вторичные санкции введут, и Индия начнет "пылесосить" Саудовскую Аравию, то будет скачок мировых цен до 80-85 долларов за баррель. И это мы можем увидеть уже в конце сентября, если ограничения заработают в своем нынешнем формате без появления дополнительного объема на рынке. Если Саудовская Аравия сможет оперативно дополнительно увеличить добычу нефти, это смягчит ценовой удар, но все равно РФ - очень крупный игрок, которого трудно заместить. Если спроектировать эти цены на колонку (розничную стоимость топлива на украинских АЗС, - УНИАН), то это плюс 10 гривен к стоимости литра бензина или дизельного топлива", - отметил он.

Ультиматум Трампа

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп сократил время ультиматума Владимиру Путину. Теперь американский лидер требует от своего российского коллеги заключить соглашение о завершении российско-украинской войны в течение 10-12 дней, угрожая в противном случае введением вторичных санкций.

Санкции США против России могут вызвать временный дефицит на рынке, а страны ОПЕК не смогут оперативно компенсировать потерю российских баррелей, поскольку, по данным Международного энергетического агентства, РФ ежесуточно экспортирует почти 4,7 миллиона баррелей, а три страны ОПЕК-Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ смогут за три месяца увеличить добычу более чем на 3,8 миллиона баррелей.

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