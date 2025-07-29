Аналитики считают, что есть две причины, почему Китай и Казахстан заключили соглашение о поставках самолетов.

Национальная гвардия Казахстана получила от Китая три военно-транспортных самолета семейства Y-8, созданные на базе Ан-12 в рамках новой партии, пишет Defense Express.

Указывается, что до этого Китай уже поставил казахскому заказчику первые три Y-8. Соответствующий контракт был подписан еще в 2018 году и предусматривает продажу в общей сложности восьми самолетов указанного типа. О том, что самолеты уже переданы, указывает появление соответствующих фото на Jet Photos от пользователя AMM In Kumul.

Аналитики издания отмечают, что это пока единственный известный пример, когда Китай продал на экспорт свои транспортные самолеты на базе Ан-12 в страну постсоветского пространства, с которой имеет системное оборонное сотрудничество.

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На сайте Army Recognition авторы обратили внимание, что в официальных сообщениях о поставке этих самолетов в Казахстан китайская сторона использует два разных обозначения - Y-8F-200W и Y-8F-200WA.

Поэтому, не исключено, что в двух разных партиях Казахстан мог получить самолеты двух разных модификаций.

Отмечается, что в казахстанской прессе особо отмечали получение от Китая самолетов Y-8, которые оптимально соответствуют географическим условиям страны. Также они имеют умеренную стоимость приобретения и обслуживания, если их сравнивать с C-130 или KC-390.

Сообщается, что справочник The Military Balance 2024 приводил данные, что в начале прошлого года Казахстан якобы имел только один Y-8F-200WA. При этом, в составе транспортной авиации ВВС Казахстана было также два Ан-12, шесть Ан-26, два Ан-72 и девять С295.

Указывается, что эти данные могут свидетельствовать о том, что Казахстан имеет многообразие типов транспортных самолетов, которые сейчас используют вооруженные силы и другие силовые структуры.

Аналитики считают, что поставки самолетов из Китая в Казахстан имеют несколько причин. Первая заключается в том, что Казахстан демонстрирует стремление к диверсификации источников поставок техники и вооружения.

В то же время, история с самолетами на базе Ан-12 может быть продолжением тенденции, в рамках которой Китай видит себя в господствующем положении на рынке вооружения Центральной Азии и, соответственно, этим пользуется.

Отношения США и Китая

Ранее УНИАН сообщал, что в Австралии прошло испытание новых американских ракет PrSM, которые могут нанести серьезные потери кораблям Китая в случае возникновения конфликта за Тайвань. США и союзники хотят опередить Китай в военной мощи, чтобы Пекин и не подумал о вторжении на Тайвань. Отмечается, что во время испытаний ракета PrSM поразила цель на расстоянии более 190 миль.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что не ищет встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом, он не исключил, что может поехать в Китай в случае, если его официально пригласят. Сообщается, что переговоры между США и Китаем на этой неделе запланированы в Стокгольме.

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