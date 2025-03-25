25 марта белорусский диктатор в седьмой раз официально стал "президентом".

В Беларуси во вторник, 25 марта, проходит инаугурация самопровозглашенного президента Александра Лукашенко - диктатор в седьмой раз вступил в должность руководителя государства.

О церемонии инаугурации, проходящей во Дворце Независимости в Минске, сообщают белорусские СМИ.

"Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, хранить и защищать Конституцию Республики Беларусь, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", - произнес диктатор на белорусском языке.

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Также он в своей речи отметил, якобы "полмира мечтает" о такой диктатуре, как в Беларуси.

"Полмира мечтает о нашей диктатуре - диктатуре реальных дел и интересов наших людей. И со свободой слова у нас все в порядке. Демократии у нас больше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном", - сказал он.

Последние заявления белорусского диктатора

Как сообщал УНИАН, недавно Лукашенко заявил Скабеевой, что президент Украины Владимир Зеленский был ему "как сын". Пропагандистка спросила о его отношении к Зеленскому, напомнив, как весной 2023 года он назвал его "гнидой". "Володя как сын мне был, но поступил как гнида", - ответил диктатор.

Также он сообщал, что в Беларуси уже заканчивают производство нескольких пусковых установок для ракет российского комплекса "Орешник". По его словам, "старший брат" (так он называет Россию) еще не передал им эти ракеты. "Еще нет "Орешника". Работаем. Когда я погрузился в эту проблему - Владимир Владимирович меня погрузил - оказалось, что все, кроме ракет, нужно изготавливать. И мы это делаем в Беларуси", - сказал он.

Кроме того, он заявлял, что Кремль "никогда" не согласится на размещение европейских войск в Украине, поскольку Москва и Киев продолжают маневрировать ради преимущества в спонсируемых США мирных переговорах. А еще он похвалил президента Дональда Трампа за его "прямой подход" к войне России с Украиной и предположил, что Путин готов заключить мир.

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