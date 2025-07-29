Брюс подтвердила, что Трамп сократит крайний срок для России, который он выделил на заключение мирного соглашения с Украиной.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что президент США Дональд Трамп уже в ближайшее время объявит о дальнейших шагах в отношении России, чтобы заставить кремлевского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной. Такое заявление она сделала в эфире Fox News.

Брюс подтвердила, что Трамп сократит крайний срок для России с 50 до 10-12 дней, в течение которых Москва должна заключить мирное соглашение с Украиной. По ее словам, президент США уже понимает, что произойдет, если дать Путину больше времени.

"Весь мир осведомлен о происходящем. В Европе, безусловно, недовольны действиями России в отношении Украины... Я не буду забегать вперед в отношении решений президента Трампа или вариантов, которые у него есть. Но санкции с России никогда не снимались. У президента остаются и другие экономические и иные инструменты. Мы видели, на что он способен... Он сократил изначально установленные сроки для ответа - сперва были 50 дней, но, как он сказал в Шотландии, теперь это, скорее всего, будет 10–12 дней", - рассказала Брюс.

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Пресс-секретарь Госдепа США подчеркнула, что Россия несет массовую смерть и разрушения. Она заверила, что уже скоро мир увидет шаги Трампа, которые он предпримет в отношении Москвы.

Трамп назвал новый срок для России по прекращению войны - что известно

Напомним, что во время двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Тернберри (Шотландия) президент США Дональд Трамп заявил, что сократит крайний срок для России, в течение которых Москва должна заключить мирное соглашение с Украиной. По его словам, дедлайн теперь составляет 10-12 дней.

Президент США подчеркнул, что пока не видит никакого прогресса в вопросе прекращения войны. Он признался, что не хочет вводить санкции против РФ, но у него нет выбора.

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