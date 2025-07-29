Для многих оккупантов главной мотивацией являются деньги, говорит Кривущенко.

Среди россиян, которые штурмуют украинские позиции, есть как мотивированные военные, так и "заробитчане". Об этом рассказал старший лейтенант, офицер секции S3 батальона "Свобода" бригады НГУ "Рубеж" Андрей Кривущенко в интервью на Армия TV.

"Я удивляюсь их мотивации, не понимаю, что ее поднимает, что заставляет этого одного пехотинца идти на штурм одной позиции. Сказать, что там какой-то Арнольд Шварценеггер, - нет, обычный военнослужащий. Очень часто это просто клерк, не редкость, когда это кто-то из зеков по контракту пришел из тюрьмы. В общем там спецами их назвать очень трудно, но они идут. Едет 3-5 мотоциклов. На глазах одного четыре или два уничтожены, он остается один и все равно направляется в направлении посадки, в которую им надо было выгрузиться. И один надеется на какой-то успех. Это меня удивляет, но это правда", - сказал Кривущенко.

Он добавил, что из перехватов разговоров российских военных и анализа действий оккупантов можно сделать вывод, что враг использует заградительные отряды.

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"Неоднократно были перехваты, что всех, кто возвращается без ранений, - расстрелять. Сами бойцы, которых удалось взять в плен, подтверждают, что у них распространена такая история. Возможно, это и есть их мотивация", - добавил Кривущенко.

Впрочем, отметил военный, многие российские оккупанты идут на войну из-за денег.

"Люди повелись на эти рекламные кампании в каналах, на бордах. Очень много людей с бордов, каналов мобилизовались в российскую армию с призывом того, что они платят нормальные деньги. Просто они, может, их и платят, но для того, чтобы их получить, надо выжить. А противник мрет как муха на переднем краю", - пояснил Кривущенко.

Российско-украинская война: важные новости

Ранее полковник запаса ВСУ Сергей Грабский рассказал, что сейчас самым горячим участком фронта является Покровское направление. По его словам, сейчас там происходит 30-40% всех боевых столкновений. В частности, речь идет об участке фронта от Покровска до Часового Яра.

В то же время аналитики из Института изучения войны сообщают, что россияне продолжают продвижение в Донецкой области. По данным экспертов, российские войска недавно продвинулись в районе Северска, Торецка и Новопавловки, а также на западе Запорожской области.

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