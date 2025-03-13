В стране наладили производство пусковых установок.

В Беларуси уже заканчивают производство нескольких пусковых установок для ракет российского комплекса "Орешник".

Об этом перед встречей с кремлевским правителем Путиным заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, "старший брат" (так он называет Россию) еще не передал им эти ракеты:

"Еще нет "Орешника". Работаем. Когда я погрузился в эту проблему - Владимир Владимирович меня погрузил - оказалось, что все, кроме ракет, нужно изготавливать. И мы это делаем в Беларуси".

"Орешник" в Беларуси

Напомним, в прошлом году Путин объявил о планах разместить в Беларуси ракеты "Орешник" уже во второй половине 2025 года. Тогда Лукашенко говорил о готовности разместить на своей территории до 10 таких комплексов.

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Как сообщал УНИАН, впервые Россия атаковала Украину "Орешником" 21 ноября 2024 года, под ударом оказался Днепр. Путин тогда назвал это "ответом" на использование Украиной американских и британских ракет.

Впоследствии кремлевский правитель предложил Западу провести "технологический эксперимент", нанеся удар по определенной цели в Киеве, чтобы проверить эффективность западных систем противовоздушной обороны в противодействии этой ракете.

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