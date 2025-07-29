Грабский считает, что последние выступления президента США - пока "лишь игра на нервах".

Для Украины важны не "импульсивные заявления" президента США Дональда Трампа, а его практические шаги. Об этом сказал военный эксперт Сергей Грабский в интервью Украинскому радио, комментируя сокращение срока ультиматума, который глава Белого дома поставил российскому диктатору Владимиру Путину.

"Такие импульсивные заявления звучали, звучат и будут звучать. Для нас важно понять, какие практические шаги будут после этого сделаны. Когда мы увидим реальные сдвиги, санкции против основных отраслей российской экономики, введение американского флота в Балтийское море, чтобы прекратить нелегальную поставку нефти, закрытие дипломатических представительств РФ в США, резкое ограничение выдачи виз россиянам, тогда можно будет говорить о каком-то практическом применении сказанного", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что "пока это лишь игра на нервах", ведь практической реакции со стороны РФ нет.

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"Россию простые разговоры не пронимают. Использование "добрых" дронов против Санкт-Петербурга является более действенным инструментом воздействия на Россию, чем такие гневные месседжи, которые звучат пока только онлайн", - заявил Грабский.

Ультиматум Трампа Путину

Как сообщал ранее УНИАН, две недели назад Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины против России, если за 50 дней российский диктатор Владимир Путин не согласится прекратить огонь против Украины. Кроме того, он пообещал ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть.

Однако 28 июля Трамп заявил о намерении сократить 50-дневный ультиматум, мол, он очень разочаровался российским диктатором, ведь была надежда на какое-то решение, но Путин все равно "начинает запускать ракеты в какой-то город вроде Киева, убивает много людей". Впоследствии Трамп уточнил, что новый срок для достижения соглашения с Украиной для Путина составляет около 10 или 12 дней.

В Кремле ответили на заявление Трампа, отметив, что приняли его во внимание, но Россия все равно продолжит войну с Украиной "для защиты своих интересов", хотя она якобы "заинтересована в мирном решении конфликта".

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