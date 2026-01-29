Один из самых мощных в мире: США впервые вывели в море новый суперавианосец (фото)

CVN 79 John F. Kennedy – второй корабль типа Gerald R. Ford.

28 января с судостроительного предприятия HII Newport News Shipbuilding в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) впервые вышел в море на заводские ходовые испытания новый атомный авианосец CVN 79 John F. Kennedy. Об этом сообщает USNI News.

John F. Kennedy – второй корабль типа Gerald R. Ford. Контракт на строительство авианосца для ВМС США был выдан HII Newport News Shipbuilding 15 января 2009 года.

Церемония первой резки стали для корабля состоялась в Ньюпорт-Ньюс 25 февраля 2011 года, а 29 мая 2011-го морское министерство США присвоило кораблю название John F. Kennedy.

Видео дня

Церемония официальной закладки CVN 79 John F. Kennedy была проведена 22 августа 2015 года, а 29 октября 2019-го состоялась церемония спуска авианосца на воду. 7 декабря 2019 года состоялась церемония крещения John F. Kennedy. Передача корабля ВМС США запланирована на март 2027 года.

Авианосцы типа Gerald R. Ford. Справка УНИАН

Авианосцы типа Gerald R. Ford нередко называют суперавианосцами. На сегодняшний день это самые мощные корабли такого класса в мире. Строительство этих авианосцев ведется с 2009 года.

Они созданы как улучшенная версия авианосцев типа Nimitz и отличаются от них сокращенным, за счет высокой степени автоматизации, экипажем и, как следствие, меньшими эксплуатационными расходами. Одним из существенных технологических нововведений является замена паровых катапульт на новые электромагнитные.

Авианосцы типа Gerald R. Ford могут нести до 90 самолетов и вертолетов различного назначения: истребители пятого поколения F-35, истребители четвертого поколения F/A-18E/F Super Hornet, самолеты ДРЛО E-2 Hawkeye, самолеты электронного противодействия EA-18G, многоцелевые вертолеты SH-60 Seahawk, а также БПЛА.

ВМС США – другие новости

Недавно Соединенные Штаты впервые вывели в море модернизированный эсминец Zumwalt, который теперь сможет нести новые гиперзвуковые ракеты.

Для корабля это стало первым выходом в море с 2023 года, когда его поставили на модернизацию для обновления его вооружения.

А ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты построят военные корабли "абсолютно нового класса" в рамках создания "Золотого флота".

Вас также могут заинтересовать новости: