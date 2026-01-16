Американский ответ российским 'Цирконам' спустится на воду уже в этом году

В сухом доке с Zumwalt сняли обе 155-мм пушечные системы.

Первый американский эсминец Zumwalt (DDG-1000) выйдет из сухого дока уже в 2026 году. Так ВМС США получат собственный ответ на российские гиперзвуковые ракеты "Циркон", пишет Defense Express.

Как пишет NavalNews, планы по выходу эсминца из сухого дока были озвучены во время панельной дискуссии с участием менеджера программы капитана Клинта Лоулера. Работы над кораблем были завершены еще в 2025 году, а ракетные шахты Advanced Payload Module установили в ноябре этого же года.

Отмечается, что в сухом доке с Zumwalt сняли обе 155-мм пушечные системы. Вместо одной из них установлены гиперзвуковые ракеты Conventional Prompt Strike. Свободное пространство от второй пушечной системы применили под другие, не указанные нужды.

Видео дня

В издании добавили, что с окончанием работ над Zumwalt ВМС США получат первый корабль, оснащенный гиперзвуковым вооружением. В целом подобную модернизацию должны пройти и два других эсминца этого класса - USS Micheal Monsoor (DDG-1001) и USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002).

Также в издании отметили, что пусковые установки для Zumwalt являются точной копией аналогичных для атомных подводных лодок класса Virginia в модификации Block V. Журналисты напомнили, что в 2025 году была заказана уже следующая итерация этих подлодок - Block VI.

Zumwalt станет платформой для гиперзвукового оружия - что известно

Ранее Associated Press сообщало, что эскадренный миноносец Zumwalt будет использоваться как платформа для гиперзвукового оружия.

Один из трех Zumwalt находился на верфи в Миссисипи. Рабочие установили на него ракетные трубы, заменившие сдвоенные башни от орудийной системы, которая так и не была задействована из-за своей дороговизны. В будущем корабль сможет стрелять гиперзвуковыми ракетами, что значительно повысит его эффективность.

За последние 20 лет в США разработали несколько типов гиперзвукового оружия. Помимо этого Россия и Китай в последнее время начали активнее проводить испытания этого вида оружия, что оказало давление на американцев.

Вас также могут заинтересовать новости: