По словам главы Белого дома, новые линкоры будут самыми быстрыми и мощными за любой ранее построенный подобный корабль.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении построить новые военные корабли "Trump Class", сообщает YouTube-канал DWS News.

Глава Белого дома проинформировал, что уже принял план по строительству двух новых линейных кораблей или "линкоров" - это тип больших бронированных военных кораблей с главной батареей.

Он пообещал, что они будут в 100 раз мощнее любого линкора, построенного до этого.

"Они будут самыми быстрыми, самыми большими и в разы, в 100 раз мощнее любого линкора, когда-либо построенного... Они немного длиннее... Эти передовые суда будут одними из самых смертоносных кораблей для ведения надводной войны. Каждый из них будет самым большим боевым кораблем в истории нашей страны, самым большим боевым кораблем в истории мира, когда-либо построенным", - заявил Трамп.

Более того, президент США поделился, что в целом он планирует, что будет построено до 25 таких новых линкоров.

"Мы говорим о 10, но начнем с двух, и быстро перейдем к 10. И в конечном итоге, мы думаем, что это будет где-то от 20 до 25 таких кораблей", - добавил глава Белого дома.

По его словам, новые военные корабли будут носителями не только лазерного оружия, но и ядерных крылатых ракет.

"Линкоры будут вооружены на самом высоком уровне - как артиллерией, так и ракетами. На них также будут размещены гиперзвуковые вооружения, множество гиперзвуковых систем, современные электрические рейлтроны и даже мощные боевые лазеры, о которых вы уже начали читать. У нас есть лазеры, при наведении которых на цель она просто уничтожается. Это будут самые совершенные лазеры в мире, и самые современные лазерные системы в мире будут установлены на линкорах, которые мы строим", - отметил президент США.

Что касается ядерных крылатых ракет, то по словам Трампа, сейчас они находятся в разработке.

"Кроме того, они будут нести ядерные крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас находятся в разработке и будут введены в действие достаточно быстро. Они уже разрабатываются и доказали свою чрезвычайно высокую смертоносность", - сказал американский лидер.

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель командующего программы НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) генерал-майор Майк Келлер отметил, что поставки оружия в Украину не сократились после прихода к власти в США Дональда Трампа. Примечательно, что администрация Трампа отказалась безвозмездно передавать Украине вооружение и запустила программу PURL. Также Украина все же получила военную помощь, которую назначил бывший президент США Дональд Трамп.

Также мы писали, что Сенат США принял проект бюджета Пентагона, в котором предусмотрены расходы на помощь Украине. Примечательно, что президент США Дональд Трамп пообещал его подписать. Указывается, что на 2026 финансовый год, который начинается в США с 1 октября 2025 года и продолжается до 30 сентября 2026 года, выделено рекордные 901 миллиард долларов военных расходов. В документе есть пункт о финансировании военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. Однако, эта сумма будет выделяться в течение каждого из следующих двух лет в размере по 400 миллионов долларов.

