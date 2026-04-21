НАТО обеспокоено ростом активности российских подлодок, – Bloomberg

Активность российского подводного флота рассматривается западными военными как растущая угроза.

Россия и страны НАТО усиливают противостояние в Атлантике и Арктике, где всё большую роль играет подводная составляющая, сообщает Bloomberg.

По данным издания, активность российского подводного флота, включая современные атомные субмарины, рассматривается западными военными как растущая угроза. Речь идёт о противостоянии, которое во многом напоминает эпоху холодной войны и сосредоточено на отслеживании и сдерживании подводных сил.

Отмечается, что за последнее десятилетие Россия значительно модернизировала военно-морской флот, включая ввод новых подлодок, способных действовать на большой глубине и оставаться трудными для обнаружения.

На этом фоне страны НАТО усиливают наблюдение за северными регионами, включая Баренцево море и Северную Атлантику, пытаясь отслеживать перемещение российских субмарин до их выхода в океан.

Материал подчёркивает, что Арктика приобретает всё большее стратегическое значение не только с военной точки зрения, но и как источник ресурсов и ключевой транспортный маршрут. Усиление активности в регионе сопровождается ростом координации между странами НАТО и увеличением инвестиций в военно-морские возможности.

По оценкам экспертов, текущее противостояние постепенно смещается в северные широты, где подводные операции становятся ключевым элементом баланса сил между Россией и Альянсом.

Ранее эксперты Bloomberg сообщили, что ЕС проведет имитационные учения по механизму взаимной помощи в случае нападения на одну из стран блока. Эти учения будут имитировать процесс принятия решений, если государство-член обратится к остальным странам ЕС за военной поддержкой. Это стало актуальным на фоне заявления Дональда Трампа о намерении выйти из НАТО.

В свою очередь министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что США останутся гарантом безопасности для стран Альянса, а НАТО не распадется даже на фоне роста напряженности.

