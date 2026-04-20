Уроки современных войн: НАТО отказывается от AWACS и переходит к 'системе систем'

Альянс делает ставку на распределенную сеть наблюдения вместо дорогих и уязвимых самолетов AWACS.

Североатлантический альянс пересматривает подходы к воздушному наблюдению и обороне на фоне уроков войны в Украине и конфликтов на Ближнем Востоке. Речь идет о концептуальном переходе от использования отдельных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения к комплексной многоуровневой сети.

Об этом заявил главнокомандующий НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье, пишет Defense Express.

Ставка на эффективность и более дешевые решения

По словам Вандье, Альянс вынужден мыслить экономически – затраты на системы обнаружения, предупреждения и уничтожения должны быть ниже затрат потенциального противника. Это означает переоценку всех составляющих: от контроля воздушного пространства до систем управления и противовоздушной обороны.

Ключевую роль в трансформации играет программа Allied Federated Surveillance & Control (AFSC), призванная заменить устаревшие самолеты Boeing E-3A AWACS.

Впрочем, вместо создания новой "единой" платформы Альянс планирует перейти к так называемой "системе систем". Она предусматривает объединение воздушных, космических и наземных компонентов в единую сеть наблюдения.

В нее будут входить спутники, беспилотники, современные радары и другие средства, которые сложнее уничтожить, чем отдельные дорогостоящие цели.

Уроки современных войн

Актуальность такого подхода подтверждает боевой опыт. В частности, во время конфликтов на Ближнем Востоке даже дорогие системы оказались уязвимыми: радиолокационные станции уровня AN/TPY-2 могут быть уничтожены более дешевыми средствами, в частности дронами. Такие РЛС используются в составе противоракетных комплексов THAAD.

На этом фоне страны Европы уже пересматривают планы закупки новых самолетов типа Boeing E-7A Wedgetail. Дополнительным фактором стало и то, что США также меняют подход – рассматривается ставка на спутниковые системы мониторинга.

Новые войны – НАТО меняет подходы

Как сообщал УНИАН, западные военные, проводящие учения своих солдат, строят их с учетом ожидаемых аварий дронов, но в то же время стараясь избежать напрасных затрат.

Директор учебного курса армии США по борьбе с дронами Рэйчел Мартин рассказала журналистам, что "износ некоторых из этих систем во время учений – это нормально".

