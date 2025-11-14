Сейчас детали применения российскими захватчиками ракеты "Циркон" уточняются.

Российские захватчики во время ночной атаки против Украины снова применили противокорабельную ракету "Циркон". Запуск состоялся с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире Суспільне. По его словам, информация о применении россиянами ракеты "Циркон" будет еще уточняться.

"Несколько раз Россия уже применяла эти ракеты. Прежде всего, с оккупированного полуострова Крым. Это ракета противокорабельная", - отметил Игнат.

Он добавил, что это новейшая ракета по сравнению с другими ракетами, которую россияне на протяжении войны уже несколько раз применяли.

"Видимо смотрят, как она себя показывает в реальных боевых условиях", - подчеркнул Игнат.

Кроме того, Игнат прокомментировал применение оккупантами ракеты "Циркон" в направлении города Сумы.

"Сейчас информация уточняется что там произошло. Поэтому, по территориальному принципу больше будут говорить местные общины и военные администрации", - сообщил Игнат.

Применение ракеты "Циркон"

Как сообщал УНИАН, этой ночью оккупанты совершили очередную массированную атаку и применением ракет различных типов, среди которых "Циркон".

В предыдущий раз ракету "Циркон" российские захватчики запускали против Украины 21 августа. Тогда этой ракетой оккупанты тоже ударили по городу Сумы.

На тот момент это был 14-й случай применения такой ракеты против Украины.

