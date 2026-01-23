Преодолеет 1500 км за 15 минут: Индия создала новую гиперзвуковую ракету

Утверждается, что она сможет уничтожать все классы военных кораблей.

Индия создала новую дальнобойную гиперзвуковую противокорабельную ракету LRAShM. Представят ее 26 января, во время парада по случаю 77-й годовщины страны.

Как сообщает ресурс Wion, ракета разработана DRDO для удовлетворения оперативных потребностей ВМС Индии. Она имеет дальность около 1500 километров и предназначена для поражения вражеских военных кораблей.

Гиперзвуковая скорость новой разработки позволяет ей достигать целей на расстоянии до 1500 километров за очень короткое время – потенциально за 15 минут.

"С помощью этой ракеты мы сможем уничтожить военные корабли всех типов. Это повысит потенциал Индии в океанских водах", – говорит директор проекта А. Прасад Гуд.

Он также добавил, что скорость и профиль полета ракеты значительно снижают вероятность ее обнаружения и перехвата врагом.

Авторы материала также отметили, что в отличие от обычных баллистических ракет, индийская новинка LRAShM использует технологию гиперзвукового планирования. Это делает ее траекторию более сложной для прогнозирования и перехвата по сравнению с традиционными ракетными системами.

Информации о ракете обнародовано немного. Но отмечается, что она может нести различные полезные нагрузки. Это позволит поражать широкий спектр морских целей. Директор проекта утверждает, что система способна уничтожать все классы военных кораблей, развернутых в океанских водах.

Отдельно отмечается, что на параде ко Дню Республики также будут представлены другие отечественные платформы. В частности, речь идет о системе Dhanush, пусковой установке Akash (L), универсальной ракетной системе Suryastra и различных вариантах ракет Akash.

Другие новинки на рынке оружия

В Киеве представили новую версию украинского дрона-перехватчика Octopus. Он предназначен для противодействия беспилотникам типа Shahed, а его эффективность была подтверждена в бою.

Также в Украине тестируют новое микроволновое оружие. Такая система будет направлять электромагнитные волны и нарушать работу электроники дронов.

