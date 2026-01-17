Индия создала систему для обнаружения истребителей-невидимок: как она работает

Индия представила передовую радиолокационную сеть, способную обнаруживать стелс-истребители F-35, Су-57 и J-35, усиливая оборону против самолетов и беспилотников.

Индия представила новую радиолокационную сеть против малозаметных самолетов, способную обнаруживать современные истребители 5-го поколения, такие как F-35 Lightning II, Су-57 и китайский прототип J-35.

Как пишет Wionews, система разработана в рамках миссии "Сударшан Чакра" и использует передовую пассивную технологию PCLR, усиливая противовоздушную оборону страны против стелс-самолетов и беспилотников.

Миссия была инициирована через Организацию оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) и другие оборонные ведомства с целью создания технологий следующего поколения для борьбы со стелс-угрозами и воздушными системами. Появление этой сети связано с необходимостью модернизации противовоздушной обороны после операции "Синдор".

Как работает PCLR

Система PCLR (пассивный когерентный локационный радар) не излучает собственных сигналов. Вместо этого она использует имеющиеся сигналы в окружающей среде, например FM-радиопередачи, для обнаружения и отслеживания самолетов. Такой подход позволяет обнаруживать стелс-системы без раскрытия собственного местоположения радаров.

Новая сеть интегрируется в национальную систему малозаметного обнаружения (LODN) и дополняет существующие системы, в частности:

ракеты "Акаш";

С-400 "Триумф";

"Барак-8";

"СПАЙДЕР".

Аналитики оборонной промышленности отмечают, что эта система значительно улучшает обороноспособность Индии, особенно в борьбе со стелс-истребителями и современными беспилотниками.

Параллельно с разработкой системы против стелс, Индия активизировала программу создания передовых средних боевых самолетов (AMCA), чтобы усилить собственные возможности воздушной обороны и уменьшить зависимость от импортных истребителей.

