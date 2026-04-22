Компания 'Генерал Черешня' представила новый ударный дрон 'Хмаринка'

Компания "Генерал Черешня" представила новый ударный беспилотный летательный аппарат "Хмаринка" – дешевый БПЛА-камикадзе самолетного типа, рассчитанный на массовое применение. Об этом сообщили разработчики.

По их словам, это изделие "позиционируется как массовое ударное решение и по своему классу и тактическому назначению соответствует решениям, которые активно применяются противником для ударов по целям в "серой" зоне, разведки и доставки грузов".

"Основной акцент разработчики сделали на стоимости и масштабируемости. БПЛА "Хмаринка" создан как доступный инструмент для системного истощения вражеской противовоздушной обороны. А также для поражения широкого спектра целей на тактической глубине – бронетехники, транспортных средств, складов, укрытий и т. д.", – рассказали в компании.

Отмечается, что запуск дрона осуществляется с катапульты, что позволяет быстро развертывать систему в полевых условиях без необходимости в сложной инфраструктуре.

"Максимальная дальность полета "Хмаринки" составляет до 50 км, а продолжительность нахождения в воздухе – до 60 минут. При этом БПЛА в настоящее время способен нести полезную нагрузку массой до 7 кг. Максимальная скорость – 140 км/ч", – пояснили разработчики.

Габариты БПЛА:

размах крыльев – 196 см;

длина – 153 см;

высота – 33 см.

Как отметили в компании, дрон-камикадзе "Хмаринка" уже прошел цикл испытаний, по результатам которых изделие готово к масштабированию производства и дальнейшему применению в боевых условиях. Первые 150 дронов обещают передать бесплатно Силам безопасности и обороны Украины "для получения прямой обратной связи от боевых подразделений".

Также разработчики сообщили, что БПЛА "Хмаринка" вскоре будет доступен для заказов на маркетплейсе Brave1 Маркет.

В компании отметили, что "появление таких решений является ответом на изменение характера войны, где ключевую роль играют дешевые и массовые средства поражения, а также способность перегружать ПВО противника и создавать постоянное давление на его ресурсы".

