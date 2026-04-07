Конец зависимости от Китая: 'Генерал Черешня' и ORQA перевооружат НАТО украинскими дронами

Ключевым этапом сотрудничества станет запуск подземного завода в рамках инициативы Build in Ukraine.

Украинский defence-tech стартап "Генерал Черешня" и ведущий европейский разработчик беспилотных систем и оптики ORQA официально объявили о начале стратегического партнерства. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали на днях.

Приоритетной задачей партнерства является создание мощной производственной базы в Украине. В рамках инициативы Build in Ukraine компании планируют построить подземный завод, который будет специализироваться на выпуске ключевых компонентов и периферийного оборудования для дронов. Такое решение позволит защитить критически важное производство от вражеских атак.

Помимо локализации в Украине, партнеры запускают совместное серийное производство в Хорватии. Там планируется сосредоточиться на разработке инновационных технологий, объединяя западную экспертизу ORQA с уникальным опытом украинских производителей, полученным в реальных боевых условиях.

Стратегическая цель – автономность и перевооружение НАТО

Главная цель объединения усилий – достичь полной локализации производства комплектующих в Украине, что минимизирует зависимость от иностранных цепочек поставок. В то же время компании планируют работать над перевооружением стран Альянса и усилением технологического потенциала Вооруженных Сил Украины.

Соучредитель компании "Генерал Черешня" Ярослав Гришин подчеркнул масштабность события: "Сегодня мы открываем новую главу в истории украинского defence-tech. Наше партнерство с ORQA, которая имеет десятилетний опыт в индустрии БПЛА, – это шаг к созданию новой архитектуры безопасности Европы и мира. Украинский боевой опыт и технологии ORQA – это комбинация, способная изменить правила игры на поле боя".

В свою очередь, генеральный директор и соучредитель ORQA Срджан Ковачевич отметил: "Это важный шаг для укрепления безопасности стран НАТО. Реальный опыт Украины в сочетании с нашими техническими возможностями создает партнерство с исключительным потенциалом. Мы стремимся не просто наблюдать за будущим безопасности, а активно его формировать".

Работа над совместными проектами уже ведется. Появление первой продукции от тандема "Генерал Черешня"/ORQA ожидается в ближайшей перспективе.

Что известно об ORQA и "Генерал Черешня"

ORQA – крупнейший производитель БПЛА и комплектующих в Европе, работающий с более чем 50 странами мира, в том числе с 24 странами НАТО. Компания производит свою продукцию полностью без китайских комплектующих. Партнерство позволит вывести локализацию производства компонентов в Украине на новый уровень, используя знания и компоненты европейских производителей.

"Генерал Черешня" – один из крупнейших производителей различных типов БПЛА в Украине, занимающий ТОП-1 среди перехватчиков и ТОП-1 среди всех FPV по количеству баллов, согласно официальным данным программы "Армия Дронов".

Вас также могут заинтересовать новости: