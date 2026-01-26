'Точно поразил цель со 100 метров': в Китае прошло успешно испытание военного дрона

Беспилотник выполнил 20 единичных выстрелов на расстоянии 100 метров от цели размером с человека.

Новый китайский военный беспилотник для специальных операций продемонстрировал беспрецедентную точность во время испытаний с боевой стрельбой, сообщает South China Morning Post.

В статье указывается, что он попадал в цель размером с человека каждым выстрелом из стандартной штурмовой винтовки.

Беспилотник выполнил 20 одиночных выстрелов, зависнув на высоте 10 метров на расстоянии 100 метров от цели размером с человека, стандартной доски размером 50 см на 50 см.

Согласно рецензируемому исследованию, которое было опубликовано в журнале Journal of Gun Launch and Control 9 декабря 2025 года, дрон достиг 100-процентной точности во время летных испытаний.

Издание поделилось, что экспериментальный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был разработан компанией Wuhan Guide Infrared в сотрудничестве с Академией специальных операций китайской армии.

В публикации сообщается, что из 20 снарядов, попавших в цель, половина приземлилась в радиусе 11 см, что сопоставимо с выстрелом в голову. На меньшем расстоянии 50 метров система попала в цель 19 раз из 20.

Команда исследователей, возглавляемая старшим инженером Guide Цзян Хуацзян, отметила, что это не было недостатком системы.

"Пуля попала в край мишени на груди, и промах был вызван внутренней ошибкой боеприпаса, что указывало на некачественное изделие", - утверждают исследователи.

Добавляется, что в отличие от предыдущих дронов, которые использовали специально изготовленное или модифицированное оружие, эта система применила ту же винтовку, которую носят обычные солдаты пехоты.

В то же время, как отметило издание, действующая система поддерживает только единичные выстрелы, а не длительные очереди, что может стать проблемой при столкновении с большим количеством врагов.

Однако, как отмечается, в определенных ситуациях точность может стать более важной.

"В сценариях борьбы с терроризмом в городах или охраны границ один точный выстрел может быть ценнее, чем пулеметная очередь", - высказал мнение изданию военный эксперт из Пекина на условиях анонимности.

