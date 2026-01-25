Китай отправил крупную партию 130-мм пушек Type 59 неизвестному покупателю, - аналитики

Китай, вероятно, передал партию 130-мм артиллерийских орудий Type 59 стране Ближнего Востока, на что указывает характерный камуфляж.

Китай отгрузил на борт судна партию 130-мм артиллерийских орудий Type 59 неизвестному иностранному заказчику, сообщает Defence blog.

Указывается, что кто заказчик - информации нет, но ряд региональных источников утверждает, что груз направляется в страны Ближнего Востока. На это указывает и характерный камуфляж.

В статье отмечается, что контракты на экспорт китайского вооружения обычно имеют закрытый характер, а Пекин редко обнародует детали таких поставок. В большинстве случаев о стране-получателе становится известно, когда системы появляются в зоне боевых действий или когда фиксируется их транспортировка.

Как сообщили источники в региональной оборонной сфере, артиллерийские системы, вероятно, были заказаны Объединенными Арабскими Эмиратами для того, чтобы их использовали союзные силы, действующие в регионе.

Некоторые источники указывают на возможную передачу этих орудий Силам быстрого реагирования (RSF) в Судане.

Что известно о Type 59 или М-46?

130-мм пушка корпусной артиллерии М-46 была разработана в конце 1940-х годов, а принята на вооружение в 1951 году. Ее создавали как средство контрбатарейной борьбы и поражения тыловых целей противника на большом расстоянии.

Данную пушку использовали и экспортировали в вооруженных конфликтах холодной войны и после ее завершения – от Ближнего Востока и Африки до Южной Азии.

Основные характеристики М-46:

Калибр: 130 мм;

Длина ствола: 55 калибров;

Масса в боевом положении: до 7,7 т;

Максимальная дальность стрельбы: до 27 км и с активно-реактивным снарядом – до 38 км;

Начальная скорость снаряда: до 930 м\с;

Количество выстрелов: до 6 выстрелов за 1 минуту;

Обслуживание: 8 человек.

Военный потенциал Китая: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что лидер Китая Си Цзиньпин начал расследование в отношении своего самого влиятельного военного соратника. Сообщается, что генерал Чжан Юся находится под следствием за "серьезные нарушения партийной дисциплины и государственных законов". Еще один генерал Лю Чжэньли также находится под следствием за аналогичные нарушения, он отвечает за планирование боевых действий и военные операции. Отмечается, что отстранение генералов демонстрирует масштаб стремлений Си Цзиньпина очистить армию от офицеров, которых считают коррумпированными или политически ненадежными.

Также мы писали, что в Китае используют искусственный интеллект для развертывания роев дронов, роботов-собак и других автономных систем. Примечательно, что при моделировании столкновений китайские инженеры в поисках вдохновения обращаются к природе и изучают привычки животных. В сентябре 2025 года Китай продемонстрировал на военном параде стаю "роботов-волков" – увеличенные, вооруженные версии роботов-собак. Поскольку беспилотники становятся все более совершенными, научно-фантастические представления о столкновении армий роботов с искусственным интеллектом на поле боя приближаются к реальности.

