Китай обучает ИИ управлять оружием, используя опыт ястребов и койотов, - WSJ

Пекинские военные уделяют особое внимание роям дронов, способных сбивать добычу, и роботам, способным преследовать врагов.

Китай уделяет большое внимание использованию ИИ для развертывания роев дронов, роботов-собак и других автономных систем. Идея заключается в том, что они смогут подавлять врагов или создавать неприступную оборону против угроз с минимальным участием человека. При этом для моделирования столкновений между роями дронов в реальном времени китайские инженеры в поисках вдохновения обращаются к природе, изучая повадки животных.

Как пишет The Wall Street Journal, в одном из проектов, наблюдая за тем, как ястребы выбирают добычу, они обучили оборонительные дроны выявлять и уничтожать наиболее уязвимые вражеские летательные аппараты. С другой стороны, атакующие дроны были обучены уклоняться от обученных ястребами защитников, основываясь на поведении голубей. В испытании "пять на пять" ястребы уничтожили всех голубей за 5,3 секунды.

Это исследование принесло инженерам патент в апреле 2024 года – один из сотен патентов, выданных за последние годы китайским оборонным компаниям и университетам, связанным с военными, за достижения в области роевого интеллекта.

С начала 2022 года китайские оборонные подрядчики, военные институты и связанные с военными университеты опубликовали как минимум 930 патентных заявок, связанных с роевым интеллектом. В США за тот же период было опубликовано всего около 60 таких патентов, и как минимум 10 из них были поданы китайскими организациями.

Эра ИИ положит начало новому стилю ведения войны, "основанному на алгоритмах, с беспилотными системами в качестве основной боевой силы и роевыми операциями в качестве основного способа ведения боя", – написала группа китайских военных теоретиков в октябре 2024 года. Они сравнили потенциал ИИ в преобразовании армии с порохом – технологией, изобретенной в Китае, но, как считают многие в Китае, более эффективно используемой в качестве оружия другими странами.

Новый подход

Другие работы китайских исследователей используют аналогичный подход, корректируя алгоритмы на основе поведения муравьев, овец, койотов и китов, чтобы добиться теоретических улучшений в способности беспилотных систем к сотрудничеству.

Выступая на конференции по дронам в Пекине в июле, профессор Дуань Хайбинь, возглавлявший моделирование роя ястребов и голубей, сказал, что китайские исследователи также пытаются имитировать глаза орлов и плодовых мушек в поисках решения проблем восприятия дронов.

А в сентябре прошлого года Китай продемонстрировал на военном параде стаю "роботов-волков" – увеличенные, вооруженные версии роботов-собак. В интервью государственным СМИ производитель этих аппаратов, государственная компания China South Industries Group, заявила, что компания работает над способами объединения волчьих стай с воздушными роями для создания "новой модели эффективного совместного боя".

По мере того, как дроны становятся дешевле и совершеннее, научно-фантастические представления о столкновении армий роботов с искусственным интеллектом на поле боя приближаются к реальности. Недавний всплеск исследований в области интеллекта дронов приводит к появлению множества новых или обновленных алгоритмов, многие из которых смоделированы на основе поведения групп животных, которые теоретически задают большому количеству дронов правила действий и реакций для выполнения миссии.

Главная сложность заключается в том, чтобы заставить эти алгоритмы работать на реальных дронах в реалистичных сценариях боевых действий, считает Джастин Брэдли, эксперт в области аэрокосмической инженерии из Университета штата Северная Каролина, специализирующийся на автономных системах.

Оружие Китая - новости

Ранее Китай вывел в море уникальный боевой контейнеровозZHONG DA 79 с кучей оружия. В частности, на корабле длиной 97 м установлено 15 контейнеров с четырьмя вертикальными пусковыми установками ракет в каждом (то есть в общей сложности 60 пусковых установок).

Также в прошлом году Китай официально ввел в эксплуатацию корабль "Фуцзянь", который стал третьим и самым мощным авианосцем военно-морских сил Китая. Сообщалось, что он полностью построен и спроектирован в КНР.

