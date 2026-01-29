Китай помогает РФ наращивать производство ударных дронов, - ISW

Китай поставляет России микросхемы для дронов, что позволяет РФ усиливать удары по украинским городам и усложняет логистику на фронте.

Китай поставляет России компоненты, позволяющие наращивать производство ударных беспилотников, которые армия РФ использует для атак на украинские города.

По данным Института изучения войны (ISW), поставки китайских микросхем позволили российской оборонной промышленности значительно улучшить качество и масштаб производства дронов.

"Поставки китайских микросхем позволили оборонной промышленности россиян качественно улучшить и расширить производство беспилотников, которые войска РФ используют для нанесения ударов по украинским городам в тылу", – говорится в отчете ISW.

Видео дня

Аналитики добавляют, что дроны с китайскими комплектующими наносят удары по украинскому ближнему тылу, создавая дополнительные проблемы для логистики вдоль линии фронта.

Россия и Китай – последние новости

Как сообщал УНИАН, Китай посылает инструменты, чтобы помочь России построить гиперзвуковую ракету с ядерной боеголовкой, которую российский диктатор Владимир Путин использует для угроз Западу.

Для создания боеголовок, которые могут быть установлены на ракеты, способные поразить Европу менее чем за 20 минут, используются специализированные производственные машины и инструменты.

Эти средства являются частью технологий и современного оборудования на сумму 10,3 млрд долларов, которые, по данным издания, Китай отправил в Россию для того, чтобы помочь создать военное оборудование и расширить производство оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: