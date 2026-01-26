РФ защищает инженерную систему 'Земледелие' от ударов БПЛА: аналитики рассказали детали

Грузовик ГАЗ-66, кроме "основного" средства РЭБ, которое используется для защиты ИСДМ "Земледелие", имеет также два модуля на крыше, чтобы бороться с дронами в походном положении.

Российские оккупанты могут использовать грузовики ГАЗ-66 с установленной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы прикрыть инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) типа "Земледелие" от атак беспилотников, сообщает Defense Express.

Издание отмечает, что российские пропагандистские СМИ и каналы опубликовали фото, которые указывают на то, что такую комбинацию средств используют оккупанты 45-й отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад".

Аналитики отмечают, что грузовик, кроме "основного" средства РЭБ, которое используется для защиты ИСДМ "Земледелие", имеет также два модуля на крыше, чтобы бороться с дронами в походном положении. Для защиты кабины используются антидроновые сетки.

Издание отметило, что учитывая такую комплектацию, можно предположить, что это не совсем "кустарное" изделие. Хотя, по словам аналитиков, остается непонятным, идет ли речь об единичных машинах или же такой "грузовик РЭБ" выпускается серийно.

По мнению аналитиков, потребность российских оккупантов в такой отдельной машине РЭБ для работы ИСДМ "Земледелие" может указывать на то, что беспилотники серьезно мешают работе такой техники.

Примечательно, что с целью поражения таких вражеских целей могут использоваться и оптоволоконные FPV-дроны, против которых средства РЭБ бессильны.

В статье отмечается, что враг использует ИСДМ "Земледелие" для создания минных полей на дальности от 5 до 15 км. Указывается, что для этого она оснащена двумя блоками по 25 направляющих для 122-мм снарядов.

Аналитики поделились, что это достаточно новая российская разработка, которая впервые была представлена в 2020 году. В 2023 году была информация, что на базе этой инженерной машины российские оккупанты хотят создать ракетную систему залпового огня, которая будет оснащаться 220-мм неуправляемыми реактивными снарядами.

Ранее УНИАН сообщал, что специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что россияне ударили по стоянке вертолетов недалеко от Кропивницкого дроном, которым в режиме реального времени управлял оператор. "Флеш" сделал предположение, что РФ впервые применила "Шахед" через Starlink. Он добавил, что эти дроны-камикадзе могут лететь почти над землей, чтобы их не заметили радиолокационные станции. Стоит отметить, что эксперт предупреждал о такой вероятности ранее.

Также мы писали, что российские пропагандисты заявили, что на фронте военные уже используют ракетную систему залпового огня "Сарма". Они утверждают, что эта РСЗО якобы превосходит американскую HIMARS, но аналитики с этим не соглашаются. В РФ добавляют, что "Сарма" может использовать 300-мм ракеты с дальностью до 120 км, тогда как радиус действия HIMARS имеет ограничение в 70-80 км с 227-мм ракетами GMLRS. Однако аналитики отметили, что с 2024 года для HIMARS начали производить ракеты ER-GMLRS, которые имеют дальность 150 км, о чем российские пропагандисты "забыли" указать.

