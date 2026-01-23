Россияне придумали, как будут бороться с дронами: что это за оружие (видео)

Патроны содержат трехэлементную пулю, которая разделяется в полете.

Российский холдинг "Высокоточные комплексы" разработал и изготовил первые партии новых многопулевых патронов СЦ 226 и СЦ 228 "Многоточие". По словам захватчиков, они "значительно повышают эффективность" стрельбы по малоразмерным БпЛА из штатного стрелкового оружия. Об этом сообщает "Ростех".

Патроны СЦ 226 калибра 5,45×39 мм и СЦ 228 калибра 7,62×54 мм содержат трехэлементную пулю, которая разделяется в полете. Благодаря этому "повышается кучность стрельбы и существенно возрастает вероятность поражения" малоразмерных целей.

Оккупанты заявляют, что стрелковое оружие "является эффективным средством защиты" от БПЛА. Как сообщается, новые многопулевые боеприпасы "повышают эту эффективность в 2,5 раза" на дальности до 300 метров по сравнению со штатными патронами.

По словам захватчиков, новые патроны уже прошли опытную эксплуатацию в российско-украинской войне и доказали, что "могут эффективно бороться" с малоразмерными и высокоманевренными воздушными целями.

При изготовлении новых патронов используют штатные гильзы и порох, что упрощает серийное производство на предприятиях страны-агрессора.

Стрелковое оружие против дронов

Ранее стало известно, что российский Ижевский механический завод выполнил контракт на поставку заказчику самозарядных ружей МР-155 для борьбы с дронами.

Известно, что ружья типа МР-155 активно применяются в российско-украинской войне и пользуются популярностью среди оккупантов - именно как средство борьбы с дронами.

Также Defense News писал, что РФ и Украина ищут козырь против беспилотников. Отмечается, что российские солдаты собственноручно изготавливают специальные противодроновые патроны для автоматов. Вместо обычных пуль они начали использовать металлические шарики, взятые из охотничьих патронов.

