Россияне говорят, что их 'лучший' аналог HIMARS уже на фронте, но есть нюанс

В РФ заявляют, что "Сарма" имеет большую дальность поражения, чем HIMARS, но это не так.

Российские пропагандисты заявляют о том, что ракетная система залпового огня "Сарма" якобы уже используется на фронте. Также они заверяют, что эта РСЗО якобы превосходит американский HIMARS, но это далеко не так, пишет Defense Express.

По словам российских пропагандистских СМИ, "Сарму" используют на поле боя по принципу "выстрелил-ушел". Они называют эту РСЗО аналогом HIMARS, в частности, из-за использования шести направляющих для пусков ракет, а также концептуального сходства - техника рассчитана на то, чтобы как можно быстрее прибыть на позицию, осуществить пуски ракет и так же быстро покинуть позицию.

В РФ говорят о том, что "Сарма" может использовать 300-мм ракеты с дальностью до 120 км, тогда как радиус действия HIMARS ограничен 70-80 км с 227-мм ракетами GMLRS.

В издании подчеркнули, что для HIMARS с 2024 года производятся ракеты ER-GMLRS, которые имеют дальность 150 км, о чем молчат пропагандисты. Более того, российские СМИ перестали говорить о якобы увеличении максимальной дальности поражения "Сармы" до 200 км.

Кроме того, в издании рассказали, что РСЗО "Сарма" является настоящим "долгостроем". О работе над этой техникой впервые сообщалось в 2023 году, но она фактически является прямым продолжением другого проекта - опытной РСЗО под индексом 9А52-4 "Кама" на шасси КамАЗ-63501. Аналитики напомнили, что ее первый вариант был впервые представлен еще в 2007 году.

Также в издании добавили, что пока нет подтверждений о старте серийного производства РСЗО "Сарма".

В РФ полностью закончились современные танки на складах - что известно

Ранее аналитик открытых данных (OSINT) Covert Cabal заявил, что Россия полностью исчерпала складские запасы танков более-менее современных версий. По его словам, на складах остались либо непригодные к восстановлению машины, либо уже совсем устаревшие модели.

Covert Cabal отметил, что до полномасштабного вторжения в Украину танки Т-62 составляли лишь небольшую долю от общего количества техники на хранении в РФ. Основу же российских запасов танков составляли более современные модели Т-72 поздних модификаций и Т-80. Однако за время войны практически все пригодные к ремонту современные танки уже были сняты с хранения.

