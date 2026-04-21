Даже рейнджеры не справились: FPV-дроны показали уязвимость армии США на учениях

Небольшие FPV-дроны трудно стабильно поражать из стрелкового оружия.

Учения армии США с применением FPV-дронов показали, что даже подготовленные подразделения испытывают серьёзные трудности при попытке их перехвата, пишет Forbes.

В рамках соревнований Best Ranger Competition в апреле 40 команд рейнджеров приняли участие в учениях "Last Line of Defense", в ходе которых использовались FPV-дроны и боевые патроны. По итогам, как отмечается, было сбито лишь 15 дронов, причём только 5 уничтожены полностью, а ещё 10 повреждены и восстановлены на месте.

Соучредитель компании Powerus Бретт Великович, чьи дроны Matrix-T использовались на учениях, заявил: "Тренировка продемонстрировала как сложность поражения малых и быстрых воздушных целей, так и важность повторения в реалистичных условиях".

По словам Великовича, "малые и быстрые FPV-дроны, особенно на высокой скорости, по своей природе трудно стабильно поражать из стрелкового оружия".

Согласно материалу, дроны Matrix-T представляют собой квадрокоптеры со скоростью до 130 миль в час (около 210 км/ч), по характеристикам близкие к тем, что применяются в Украине. Они используются как для обучения операторов, так и для тренировок по противодействию беспилотникам.

Отдельно подчёркивается, что украинские военные чаще используют дробовики для борьбы с FPV-дронами, однако массовое перевооружение армии США таким оружием представляет собой сложную задачу. В качестве альтернативы рассматриваются специальные боеприпасы. Так, подразделения XVIII воздушно-десантного корпуса США тестировали патрон 5,56 мм L-variant Drone Round, который при выстреле разделяется на пять поражающих элементов и заявлен как эффективный на дистанции до 100 метров.

В статье отмечается, что подобные решения активно применяются в Украине, однако их эффективность остаётся предметом обсуждения. Массовое распространение FPV-дронов, которые производятся в больших количествах, требует от военных адаптации тактики и подготовки. При этом в публикации отмечают, что такие уроки лучше усваивать в ходе учений, чем в условиях реальных боевых действий.

Эффективность FPV-дронов

Напомним, в марте силы обороны Украины сбили с помощью FPV-дрона российский вертолет Ка-52 на Покровском направлении.

До этого с помощью FPV-дрона бойцы 1-го батальона беспилотных систем "Хищники высот" 59-й отдельной штурмовой бригады поразили российский многоцелевой вертолет Ми-8.

Вас также могут заинтересовать новости: