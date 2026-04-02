FPV-дроны размером с 'Фламинго': Штилерман рассказал о новом оружии

Считает, что до конца 2027 года будет осуществлен первый перехват баллистики.

У нас будут FPV-дроны размером с ракетой "Фламинго". Об этом в интервью Дмитрию Гордону сказал главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман.

Он также сообщил, что украинская баллистическая ракета с дальностью до 850 км будет готова уже в середине 2026 года. По его словам, такие ракеты имеют много преимуществ по сравнению с российскими "Искандерами". "Они летят дальше, несут больше, стоят дешевле и скорость прихода в цель в полтора раза больше, чем в "Искандера", - сказал Штилерман.

Он считает, что "крошечные поставки" американской и европейской помощи, дали возможность России справляться с их оружием. "Они дали Украине чуть-чуть Хаймерсов и россияне научились с ними справляться, сейчас они дадут чуть-чуть нам Томагавков и Россия научится справляться, они дали чуть-чуть Петриотов и россияне научаться как Искандерами их обходить. Вот эта капельная помощь это все равно, что лечить бактерию маленькими дозами различных антибиотиков - в конечном итоге ты получаеш супербактерию, которая резистентна ко всем антибиотикам. И поэтому с российской империей надо закончить. Если Украины не будет, то россияне пройдут дальше, как нож сквозь масло", - подчеркнул главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point.

Штилерман сообщил, что на базе ракеты FP- 7 будут создавать европейский противобаллистический щит. "Потому, что эта ракета имеет вертикальный старт, быстро склоняется, очень маневренная и она изначально планировалась для перехвата баллистических целей. И мы говорим европейцам, чтобы они брали ракету и тренировали свои радары для перехвата баллистики на наших запусках", - сказал он. При этом добавил, что потом нужна интеграция с Украиной и при этом наша страна не будет диктовать никакие условия.

"Мы продаем не только безопасность, но и независимость. И это очень важно, потому что мы на каждый пуск Хаймерса получаем какие-то ключи от американцев. На каждый чих мы получаем разрешение. Это какой-то ужас", - добавил Штилерман. По его словам, Украина только просит партнеров открыть программное обеспечение, чтобы видеть, что нет возможности отдаленного отключения. При этом добавил, что много европейских кампаний согласились принять участие в этом консорциуме. "Думаю, что до конца 2027 года мы осуществим первый перехват баллистики", - сообщил главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point.

Как сообщал УНИАН, Украина нашла способы наносить ответные удары по России. Украинские беспилотники разрушают российскую энергетическую инфраструктуру, военные склады и аэродромы на расстоянии, которое уже достигает 2 тысяч км. А на фоне дефицита ракетного вооружения от партнеров Украина начала создавать собственные мощные ракеты.

Foreign Policy писал, что запуски украинских ракет начались в конце прошлого года, в частности, крылатых ракет с реактивным двигателем "Фламинго". Они способны поражать цели на расстоянии 3 тысяч километров.

