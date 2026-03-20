Силы обороны сбили российский вертолёт Ка-52 с помощью FPV-дрона (фото, видео)

Успешную операцию провела 59-я отдельная штурмовая бригада.

Силы обороны Украины сбили российский вертолет Ка-52, используя FPV-дрон. Об этом сообщает Национальный информационный портал "Тиск", добавляя фото успешного поражения.

"Покровское направление несколько минут назад. Вражеский Ка-52 догорает на земле после вынужденной посадки, вызванной попаданием FPV-дрона 59 ОШБр", – сообщил НИП.

В сети также публикуют видео, на котором видно, как горит сбитый Ка-52.

Эксперты Defense Express отмечают, что это первый известный случай сбивания ударного вертолета с помощью FPV-дрона в целом и второй известный случай сбивания вертолетов с помощью дрона в воздухе во время российско-украинской войны.

Что с экипажем Ка-52

Судьба экипажа из двух человек пока точно неизвестна, но, как отмечают эксперты, скорее всего, они не выжили. Дело в том, что хотя технически в этом вертолете есть катапульты, которые должны обеспечить спасение экипажа, однако на кадре с FPV-дрона видна незначительная высота, на которой находился Ка-52.

"Для срабатывания катапульты экипаж сначала должен активировать ее самостоятельно, что занимает определенное время на осознание ситуации и реакцию, а после ее активации сначала должны отстрелиться лопасти, а уже потом – сработать катапульта. То есть запаса высоты и времени у рашистов могло не хватить. И определенным доказательством этого может быть отсутствие куполов парашютов на месте падения Ка-52", – объясняют в Defense Express.

Другие успешные поражения Сил обороны

Отметим, что это не первый раз, когда Силы обороны Украины уничтожают российскую авиацию, используя FPV-дроны. В частности, в сентябре прошлого года ВСУ сбили российский вертолет Ми-8 в районе н.п. Котляровка.

Пресс-офицер 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Тарас Мишак тогда отмечал важность таких операций. Он отмечал, что речь шла о длительной операции, в частности с участием разведки и мастерства пилота. Он тогда выражал надежду, что этот опыт будет масштабироваться, что заставит РФ "перестать летать вообще".

