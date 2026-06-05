Россия атакует Украину дронами буквально 'с завода', – Флеш

В то же время у противника постоянно имеется запас "Искандеров" в размере не менее 180–250 ракет.

Россия запускает по Украине дроны и некоторые ракеты, которые сошли с конвейера в 2026 году. Об этом заявил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Он отметил, что сегодня (4 июня, - ред.) в Харьков прилетел "Шахед", изготовленный буквально несколько дней назад, и по дате производства можно косвенно судить о запасах оружия у противника.

"Шахеды" обычно прилетают с датой выпуска 5-15 дней назад. То есть, Россия атакует нас буквально прямо "с завода", – написал специалист в Telegram.

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По его словам, баллистические ракеты "Искандер" 9М723, которые враг запускает по Украине, выпуска 2025 года. Как объясняет Бескрестнов, это означает, что у России постоянно есть запас "Искандеров" не менее 180-250 ракет.

"Это плохо", – подчеркнул советник министра.

В то же время все ракеты "Циркон" и С-400 (РМ48У), которыми противник сейчас наносит удары по Украине, также датированы 2026 годом.

"Ракеты Х-101 чаще всего датированы несколькими месяцами до запуска. Х-59 датированы 3-м кварталом 2025 года. В целом можно сказать, что производство БПЛА и ракет в РФ не позволяет формировать большие запасы и почти все идет на фронт", – констатировал Флеш.

Атаки РФ по Украине

Как писал УНИАН, советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал, что украинские дроны-перехватчики сейчас сбивают около 50% российских ударных дронов. По его словам, еще зимой это было 10%, впоследствии – 20%, а сейчас – уже где-то половина, и это – очень хороший результат. По мнению специалиста, в будущем этот показатель вырастет. Флеш также сказал, что россияне выпускают "Шахидов" примерно на 70–80 миллионов долларов. Из этого количества в цель попадают до "20 единиц" – попадание обходится в 2-3 млн долларов, что является "абсолютным безумием".

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