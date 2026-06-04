Россия заявила о новых дронах-перехватчиках против ВСУ: действительно ли они опасны

Не менее важным фактором являются возможные масштабы производства таких аппаратов в России.

Российские пропагандистские ресурсы заявили о появлении двух новых дронов-перехватчиков – "Сокол-И" и "Молния-ПВО", которые якобы предназначены для борьбы с украинскими беспилотниками. Среди потенциальных целей оккупанты называют разведывательные и ударные БПЛА, в частности "Лелеку", "Булаву" и "Хорнет".

Впрочем, реальная эффективность новых российских разработок пока остается неизвестной. Эксперты обращают внимание на то, что обнародованные характеристики не дают полной картины возможностей этих систем, пишут аналитики Defense Express.

По данным российской стороны, дрон-перехватчик "Сокол-И" способен развивать скорость до 150 км/ч и подниматься на высоту до 5 тысяч метров. Аппарат имеет пенопластовый корпус и может использовать как боевую часть с дистанционным подрывом, так и кинетический способ поражения цели путем тарана.

Видео дня

Для поиска целей, как утверждается, беспилотник оснащен дневной и тепловизионной камерами. Его основная задача – перехват украинских разведывательных и ударных дронов самолетного типа.

Однако ключевой параметр – продолжительность полета – российские источники не раскрывают. Именно от этого показателя в значительной степени зависит боевая эффективность перехватчика и количество попыток, необходимых для уничтожения цели.

Кроме того, заявленная максимальная скорость "Сокол-И" вызывает вопросы. По российским же оценкам, крейсерская скорость украинского "Хорнета" составляет около 150 км/ч, а во время атаки может достигать 200 км/ч. Это ставит под сомнение способность российского дрона эффективно догонять свои цели.

Второй беспилотник – "Молния-ПВО" – создан на базе уже известного семейства дронов "Молния". Визуально он напоминает уменьшенную версию двухмоторного варианта этого аппарата.

По заявлениям российской стороны, "Молния-ПВО" может запускаться как с катапульты, так и вручную. Полезная нагрузка составляет до одного килограмма. Основным назначением дрона называют борьбу с тяжелыми беспилотниками и летательными аппаратами самолетного типа.

В то же время в отношении этой системы также остается немало открытых вопросов. Прежде всего неизвестно, насколько эффективным будет перехват целей на практике и сколько запусков понадобится для гарантированного поражения беспилотников. Не менее важным фактором являются возможные масштабы производства таких аппаратов в России.

Эксперты отмечают, что на данный момент информация о "Сокол-И" и "Молния-ПВО" основана преимущественно на заявлениях российских источников, поэтому реальные возможности этих систем можно будет оценить только после появления подтвержденных данных об их применении на поле боя.

Война дронов на фронте – последние события

Следует отметить, что Украина постепенно перехватывает инициативу в войне дронов и высокоточных ударов, а системное уничтожение российской логистики и средств связи уже начинает менять ситуацию на фронте, отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Также, как пишет Forbes, украинские БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта начали массированно уничтожать российскую логистику в глубоком тылу, превратив сухопутный мост в оккупированный Крым в настоящую ловушку.

Вас также могут заинтересовать новости: