У Украины уже есть дроны-матки для запуска перехватчиков с воды, земли и воздуха, - BI

Беспилотные и пилотируемые платформы помогают доставлять перехватчики и FPV-дроны на оперативную глубину.

Дроны-перехватчики и FPV-дроны украинской армии становятся более функциональными и опасными для противника, поскольку Украина все шире применяет технологию их запуска с носителей. Беспилотники самолетного типа, пилотируемые самолеты, наземные и морские дроны становятся платформами для запуска небольших БПЛА, пишет Business Insider.

Авторы указали, что морские дроны все чаще несут дополнительные аппараты и при атаках российских объектов, и при отражении воздушных атак РФ, став своего роды новым видом береговой противовоздушной обороны.

"Такой подход позволяет Украине наносить удары или обороняться с большего расстояния, с менее предсказуемых направлений и с использованием более дешевых систем, чем традиционное вооружение", - пояснили в статье.

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Дополнительные платформы носители решают одну из главных проблем использования FPV-дронов – доставляет их на большие расстояния без потери заряда аккумулятора. А также помогают преодолевать помехи и позволяют обезопасить операторов. Также это несет элемент неожиданности, поскольку позволяет доставить дроны на оперативную глубину.

При этом в морской среде на текущий момент носители применяются чаще всего. В апреле впервые зафиксирован факт уничтожения российского "Шахеда" перехватчиком, запущенным с моря. Авторы привели слова аредставителя компании Wild Hornets, который считает, что "морские беспилотники представляют собой практичную платформу для запуска Sting, поскольку они могут помочь защитить города вдоль Черного моря".

А представитель ГУР Минобороны рассказал, как во время одной атаки сотрудники российской береговой охраны пытались остановить группу морских дронов с помощью стрелкового оружия. Но с платформы были запущены FPV-дроны, которые окружили российских военнослужащих и ликвидировали нескольких из них.

Новый морской дрон

Как писал УНИАН, Военно-морские Силы впервые продемонстрировали работу морского дрона Barracuda. Он задействован в атаках позиций оккупантов вместе с другими беспилотными системами. Также в операции запускали разведывательные и ударные FPV-дронов с морского безэкипажного носителя. За считанные минуты дроны обнаружили замаскированные позиции россиян, которые стали целями для точных ударов.

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Напомним, что украинские военные провели уникальную операцию, которую уже называют первой в мире боевой высадкой наземного робота с беспилотного морского катера. В ходе миссии робот высадился на оккупированном побережье, вероятно, в районе оккупированной с 2022 года Кинбурнской косы. После этого робот открыл огонь по противнику из дистанционно управляемого пулемета.

Добавим, что Украина быстро наращивает производство беспилотных наземных комплексов. Если в прошлом году было изготовлено около 10 тысяч таких машин, то в 2026 году планируется выпустить уже 50 тысяч.

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