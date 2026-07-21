Обменники и банки обновили курс валют: сколько стоит доллар сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,47 грн, а евро – 50,86 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 21 июля, вырос на 3 копейки и составляет 44,94 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,47 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 3 копейки и составляет 51,44 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,81 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,73 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,63 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,35 грн/евро, а курс продажи – 51,20 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 21 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,70 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила свои позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,10 гривни за один евро, таким образом национальная валюта потеряла 4 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок вступает в последнюю декаду июля без признаков паники: доллар, скорее всего, будет оставаться в пределах 44,5–45 гривень, а евро – в привычном диапазоне 50,5–52,5 гривни.

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