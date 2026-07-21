В 'ПриватБанке' вырос доллар: актуальный курс валют на вторник

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 21 июля, вырос на 5 копеек и составляет 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 51,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник подорожал на 20 копеек и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался на прежнем уровне и составляет 51,55 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 21 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,70 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,10 гривни за один евро, таким образом национальная валюта потеряла 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки и составляет 44,94 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,47 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 3 копейки и составляет 51,44 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,81 гривни за евро.

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