Джонсон призвал Великобританию расследовать схему контрабанды сигарет из Украины на 200 млн фунтов

Джонсон назвал ситуацию "абсолютным скандалом", призвав к принятию жестких мер как в Украине, так и в Великобритании.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон требует принятия срочных мер после того, как издание The Mail on Sunday выявило, что британские компании причастны к предполагаемой преступной сети, которая выкачивает почти 200 млн фунтов стерлингов из военной казны Украины.

Об этом пишет "Цензор.НЕТ" со ссылкой на Daily Mail. В частности, сообщается, что две фирмы, зарегистрированные в бывшем отделении NatWest в Уотфорде, являются основными акционерами подозреваемой незаконной фабрики в Украине.

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Обвинения касаются распространения незаконных сигарет в Украине и Европе с использованием сети офшорных фирм с целью уклонения от уплаты налогов на сумму 180 млн фунтов стерлингов в год.

По словам критиков, в том числе Джонсона, доход, равный 6% ежегодной военной помощи Великобритании Украине, должен пополнять украинский бюджет для закупок оружия, необходимого для борьбы с Россией.

В Украине продолжаются судебные разбирательства, по которым судья еще должен вынести решение по делу, тянущемуся уже более двух лет.

Джонсон назвал ситуацию "абсолютным скандалом", призвав к принятию жестких мер как в Украине, так и в Великобритании.

"В то время, когда этой героической стране нужна каждая копейка своих налоговых поступлений для борьбы с путинской армией, нам нужно прекратить такие операции и привлечь виновных к ответственности", – сказал Джонсон.

Народный депутат Украины и заместитель председателя парламентского налогового комитета Ярослав Железняк, со своей стороны, подчеркнул, что Украина и Великобритания должны действовать сейчас, чтобы остановить это подозреваемое уклонение от уплаты налогов в промышленных масштабах.

Теневой рынок

Согласно данным Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), налог на табак составляет 7% государственного бюджета Украины и является одним из критически важных источников доходов страны.

Однако БЭБ предупреждает, что контрафактные сигареты, на долю которых приходится каждая пятая пачка, проданная в стране, обошлись государственной казне почти в 500 млн фунтов стерлингов упущенных налоговых поступлений в прошлом году.

Расследование незаконного производства

По данным исследовательской компании Kantar, специализирующейся на розничной торговле, украинский производитель Marshall Finest Tobacco произвел 37% этих сигарет в 2025 году.

По данным следствия, под прикрытием легального производителя сигарет компания Marshall "создала незаконную схему производства неучтенных табачных изделий".

Сигареты были "незаконно проданы" в Украине "с использованием поддельных акцизных марок" и "также контрабандой ввезены в ЕС, где их "продают за наличные". Судья постановил, что старшему детективу следует разрешить провести дальнейшие обыски.

В настоящее время уголовное производство продолжается, а должностные лица проводят досудебное расследование, подтвердили в БЭБ газете The Mail on Sunday.

Но, несмотря на это, Маршалл до сих пор работает.

На сайте производителя указано, что компания имеет "лицензию на производство и оптовую торговлю табачными изделиями". На фотографиях показаны её объекты в Тернополе.

В украинском публичном реестре компаний указаны три акционера Marshall, двое из которых являются фирмами, зарегистрированными в Великобритании, которые указывают в качестве своих штаб-квартир офисы в бывшем отделении NatWest в Уотфорде, графство Хартфордшир. Обе принадлежат компании, базирующейся в "налоговой гавани" Белизе в Центральной Америке.

Обе британские компании указывают резидентов Украины в качестве директоров, однако Mail on Sunday не смогла найти ни одного из них.

Когда журналисты издания посетили офисное здание, где, согласно системе домофонной связи, зарегистрировано 14 фирм, никто из тех, с кем они разговаривали, не слышал об этих компаниях или их директорах.

Третьим акционером Marshall является компания, базирующаяся на Сейшельских островах, ещё одной офшорной "налоговой гавани".

В то же время директор Marshall Finest Tobacco Игорь Братченко категорически опроверг "любуюпричастности к незаконному производству, контрабанде или распространению поддельных табачных изделий" и заявил, что фирма работает в соответствии с украинскими законами и правилами и полностью их соблюдает.

Потери на рынке

Ранее стало известно, что Украина ежегодно теряет около 38 млрд грн налоговых поступлений из-за нелегального рынка табачной продукции и вейпов. При этом большинство торговых точек, которые закрывают правоохранительные органы, возобновляют работу уже в течение недели.

До этого представители легальных производителей заявляли, что по итогам 2025 года бюджет недополучил 26,5 млрд грн. По их оценкам, в случае сохранения текущей тенденции в 2026 году потери могут вырасти до 28 млрд грн.

Как стало известно из информированных источников, к упомянутому Джонсоном нелегальному производителю табачных изделий имеют отношение бывшие сотрудники правоохранительных и налоговых органов Украины.

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