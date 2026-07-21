Известный украинский актер признался, сколько зарабатывает во время войны

Андрей также рассказал, что у него есть ещё один источник дохода, помимо актёрства.

Известный украинский театральный и киноактер Андрей Исаенко рассказал о своих доходах во время войны.

Не секрет, что сейчас звезда сериала "Женский доктор" считается одним из самых востребованных актеров в нашей стране. По его словам, наибольший доход приносят съемки, но Андрей также работает в одном из столичных вузов.

"Я пошел преподавать – это тоже заработок. Зарплата 16,5 тысяч гривень. Еще театр, там фиксированная ставка. Основной заработок – это кино. Взялся за проект, снялся, лето прожил. Запускается какой-то сериал, у тебя 15 съемочных дней в месяц, так полгода. А съемочный день может приносить 500 долларов", – отметил актер в интервью Славе Дёмину.

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Исаенко также признался, что думал об открытии собственного бизнеса. Однако пока не выбрал конкретное направление для своего дела.

"Хотелось бы открыть свой бизнес, но не знаю, какой. Жена сказала, что нужно думать о старости. Недвижимость – это сейчас главное, о чём я думаю. Нам уже тесно в нашей квартире, в которой мы живём. Хочется уже чего-то большего и новее", – добавил Андрей.

Напомним, ранее звезда сериала "Женский доктор" ответил на вопрос, имеют ли право актеры играть военных в кино.

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