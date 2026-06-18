Украинская компания SkyFall представила новый дрон-перехватчик P1-SUN Long: чем он особенный

P1-SUN Long интегрирован с системой дистанционного управления SkyFall.

Украинская компания SkyFall представила новую версию своего известного дрона-перехватчика P1-SUN, получившую название P1-SUN Long. Как пишет Defense Express, он имеет дальность полета 33 км, практический потолок до 9 км, боевую нагрузку 800 граммов, а также максимальную скорость свыше 310 км/ч.

"Для сравнения, предыдущая версия P1-SUN имела следующие характеристики: максимальная дальность полета по разным данным от 15 до 23 км, потолок до 5 км, боевая нагрузка 800 граммов и максимальная скорость свыше 300 км/ч", - отметили аналитики.

Также новая версия P1-SUN Long получила встроенный искусственный интеллект, который может самостоятельно обнаруживать цели, сопровождать и удерживать их. Такая интеграция позволяет упростить работу оператора и даст ему возможность действовать быстрее и точнее.

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"Что интересно, модуль искусственного интеллекта на борту P1-SUN Long использует для вычислений стандартный процессор вместо дорогостоящих и дефицитных на фоне популяризации ИИ видеокарт. Это, как говорят в компании, в случае обострения ситуации на рынке должно позволить сохранить стабильность производства", - добавили в материале.

Кроме того, для обучения бортового искусственного интеллекта компания использовала имеющиеся тысячи часов реальных полётов и симуляций. В то же время в отработке этого ИИ помог другой беспилотник компании, который имитирует тепловую сигнатуру "Шахеда".

"Кроме того, P1-SUN Long интегрирован с системой дистанционного управления SkyFall, что позволяет управлять перехватчиком из любой точки мира, где есть интернет-соединение. Кроме того, новая версия P1-SUN Long получила систему, позволяющую дистанционно обновлять программное обеспечение и алгоритмы ИИ даже непосредственно на фронте", - отметили эксперты.

В компании говорят, что P1-SUN Long уже защищает украинское небо, а за это время силы обороны Украины с его помощью успели перехватить десятки российских "Шахедов".

Другие новости об оружии

Ранее Bloomberg писал, что Трамп попросит американские компании поставлять оружие в Украину. По словам журналистов, Украине нужны средства противовоздушной обороны, в частности, ракеты-перехватчики для уничтожения российских баллистических ракет, которые могут производить только США.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Трампом, и все союзники, включая США, подписали позитивное совместное заявление. Трамп даже выразил готовность усилить санкции против Москвы", - отметило издание.

В то же время главный редактор "Милитарного" Михаил Люксиков ответил, сколько времени потребуется Украине для начала производства ракет типа Patriot. Он считает, что этот срок зависит от многих факторов.

"Вы же не будете строить завод, у которого никто не будет заказывать продукцию. Соответственно, долгое время еще шли согласования. И в конце прошлого года или в начале этого в Германии появился крупный заказ - там около тысячи ракет. То есть это на определенный период работы предприятия, чтобы его загрузить", - высказался эксперт.

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