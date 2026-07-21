Киев останется в стороне от непогоды, которая накроет другие регионы (инфографика)

Жителей столицы ждут ночная прохлада и тёплые дни.

В период с 21 по 25 июля в Киеве ожидается спокойная погода без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, столица останется в стороне от атмосферных фронтов, а активные погодные процессы будут происходить вдали от Киевской области.

"Воздушные массы будут поступать сначала с запада, затем с северо-запада и севера и принесут прохладный воздух, поэтому соответствующей будет и температура", – говорят синоптики.

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В Киевской области 21 июля будет +23°...+28°, а в дальнейшем ночью всего +10°...+15°, днем температура снизится до +20°...+26°.

"В столице, как и положено большому городу, ожидаем сглаженный диапазон температур: комфортные ночью +16°...+18°, днем +24°...+26°", – прогнозируют в Укргидрометцентре.

Погода в Украине – прогноз на ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине ожидается переменчивая погода с дождями, грозами и постепенным похолоданием, сообщает Укргидрометцентр. Наибольшее количество осадков прогнозируется на юге, востоке и в центре, местами возможны град и шквалы до 20 м/с. Ночью температура составит +10…+18°, днем +23…+28°. На востоке и юго-востоке местами сохранится жара до +30…+33°, однако с 22–23 июля температура в Украине снизится на 3–5 градусов.

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