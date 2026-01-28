Быстрее и смертоноснее: КНДР модернизировала свою 600-мм ракетную систему

Реактивная система KN-25 отличается уникальным калибром – 600 мм и длиной ракеты примерно 8 метров.

В Северной Корее провели испытания улучшенной версии 600-мм РСЗО, известной под обозначением KN-25. Система может применять ракеты как с неядерной, так и с ядерной боевой частью. Новую версию пусковой установки продемонстрировали в официальном фотоотчете.

"Генеральное ракетное бюро провело вчера испытательные стрельбы, чтобы проверить эффективность обновленной крупнокалиберной реактивной артиллерийской системы с использованием новых технологий, за испытанием наблюдал Ким Чен Ын. Было выпущено четыре ракеты, которые поразили морскую цель в 358,5 км от точки запуска", - говорится в сообщении.

Как пишет украинский портал "Милитарный", о результатах испытаний также высказался лидер КНДР Ким Чен Ын, приведя в своей речи дополнительные подробности:

"Произошло техническое обновление для наиболее удачного и эффективного использования самых мощных характеристик этой системы вооружения. Соответственно, она пригодна для применения во время специальных атак".

Отмечается, что это уже вторая северокорейская ракетная система, в отношении которой отдельно сообщается об испытаниях с новой системой навигации и управления, защищенной от внешних воздействий.

В 2024 году тяжелая РСЗО KN-25 получила новое шасси, подобное тому, что используется в ракетном комплексе KN-23.

"Реактивная система KN-25 отличается уникальным калибром – 600 мм и длиной ракеты примерно 8 метров. Вес ракеты оценивается почти в 3 тонны. Такие габариты делают ее самой большой ракетой в своем классе в мире, что приближает KN-25 по характеристикам к оперативно-тактическим ракетам", – говорится в статье.

Кроме того, эксперты пояснили, что ракета оснащается неядерной фугасной боевой частью, однако в октябре 2022 года KN-25 была включена в перечень ракет, которые, по заявлениям правительства Северной Кореи, могут нести тактическое ядерное оружие.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея продолжает создавать ядерные материалы для производства ядерного оружия такими темпами, которые могут позволить изготавливать от 10 до 20 ядерных боеголовок в год.

Президент Республики Корея (Южной Кореи) Ли Чжэ Мён сказал, что система ядерного вооружения, необходимая для сохранения режима Северной Кореи, превратится в оружие, способное угрожать всему миру, в том числе Соединенным Штатам.

Как отметил президент Южной Кореи, "даже сейчас создается достаточно материалов для производства от 10 до 20 единиц ядерного оружия в год".

